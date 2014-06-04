CHP Ankara İl Yönetimi olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP ’de Ankara İl Yönetimi, olağanüstü kurultay talebinde bulundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Ankara il yönetiminin olağanüstü kongre talebinin kabul edildiği bildirildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısı, 2,5 saat sürdü. Toplantıda, teşkilata yönelik değerlendirmeler ile güncel konuların ele alındığı belirtildi.

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Ankara il yönetiminin olağanüstü kongre talebinde bulunduğunu ve konunun MYK'da görüşüldüğünü belirterek, "Ankara İl Başkanımız olağanüstü kongre talebinde bulundu. Biz, bu talebi değerlendirdik. MYK olarak haklı ve saygın bir talep olarak gördük" dedi.

Bingöl, tüzük gereği 45 gün içinde mevcut delegelerle Ankara il kongresinin yapılacağını kaydetti.