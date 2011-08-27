-CHP Ankara İl Başkanlığında görev değişimi ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Çeşitli yolsuzluk iddialarını gündeme getirdikten sonra 23 Ağustos'ta CHP Ankara İl Başkanlığı görevinden istifa eden Tarık Şengül, görevi partinin eski gençlik kolları genel başkanlarından Zeki Alçın'a devretti. Ankara İl Başkanlığında düzenlenen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Gündüz, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ile çok sayıda partili katıldı. Eski başkan Tarık Şengül buradaki konuşmasında, istifayı da görevin bir parçası olarak gördüğünü belirterek, ''en ufak bir üzüntü duymadığını'' söyledi. CHP'de görevi devralanın daha büyük bir güç ortaya koyma potansiyeli taşıdığını kaydeden Şengül, il başkanlığı görevini Gündüz'e bırakırken, ''Eminim kendisi bizim yaptığımız hatalardan da kaçınarak, daha iyisini yaparak devam edecek'' dedi. Partililerin destek alkışları sırasında bir kişi, ''partiye zarar verip gidiyorsunuz'' diyerek Şengül'e tepki gösterdi. Salondakilerle bu kişi arasındaki gerilime, yeni başkan Zeki Alçın, söz alarak müdahale etti. Zeki Alçın, 18 yaşında CHP Gençlik Kollarına üye olarak siyasete başladığını belirterek, bu süreçte hiçbir mücadeleden kaçınmadığını, inançlı biri olduğunu söyledi. Alçın, bu camiada görev yapmış herkese, başta Şengül olmak üzere tüm partililere teşekkür etti. Kongre kanalıyla göreve gelmeyi tercih edeceğini, ancak sürecin bunu gerektirdiğini belirten Alçın, tüm partililerden destek istedi. -''Sadece Bülent Ecevit'in adamı oldum''- Hiç kimsenin adamı olmadığını, olmayacağını dile getiren Alçın, ''Siyasette bir kere birinin adamı oldum, Bülent Ecevit'in adamı oldum. Bülent Ecevit, CHP'yi toplumla kaynaştıran, halka açan, sola açan, demokratikliğe açan yegane en önemli liderimizdir. Hiç de ondan pişman olmadım. Ama ondan sonra da siyasette, inanınız kimsenin adamı olmadım, bundan sonra da olmayacağım. CHP'nin inançları, programı ve tüzüğü yegane rehberim olacaktır'' dedi. Alçın, parti içinde farklı yaklaşımların olabileceğini, demokratik ortamda tartışarak en doğrusunu birlikte bulacaklarını ifade ederek, ''Demokratik ortamda tartışma, partiye zarar vermeme, partiye zarar verecek davranışlardan kaçınma koşuluyla parti disiplini içinde herkese açık olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Partiyi mutlaka demokratik bir yapıya kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.