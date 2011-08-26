-CHP Ankara il başkanlığına Zeki Alçın'ın atandı ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - CHP Ankara İl Başkanlığına Zeki Alçın'ın atandığı bildirildi. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler yaptığı yazılı açıklamada, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandığını ve çalışmalarını tamamladığını belirtti. Güler, MYK'nın gündemindeki konuları görüştüğünü ifade ederek, ''Sayın Tarık Şengül'ün istifası ile boşalan CHP Ankara İl Başkanlığı'na CHP eski Gençlik Kolları Genel Başkanlarından Sayın Zeki Alçın atandı'' dedi. Güler, açıklamasında, ''MYK'nın Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'in dinlemeye takılan ve sızdırılan açıklamalarını da'' değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bu dinleme ve sızdırma yasa dışılığın göstergesi olduğu kadar, AKP'nin 9 yıllık iktidarı sonunda ülkemizi hukuk devletine ve hukuka uygun kurallar içinde yönetmeyi başaramadığının da en açık göstergesidir. AKP Grup Başkanvekilinin öne sürdüğü gibi, eğer Genelkurmay Başkanlığımızı yabancı istihbarat örgütleri bu kadar rahat dinliyorlarsa, ülkemizin geleceği açısından ciddi kaygılar duymamız, Hükümetin de yasa dışı dinleme ve sızdırma faaliyetlerini ciddiyetle ele alıp değerlendirmesi, sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Kendisiyle ilgili dinlemelerde elinden gelen her şeyi yapan ve yaptıran Başbakan’ın bu konudaki sessizliği gerçekten ibret vericidir. Hükümet'ten, Başbakan'dan açıklama bekliyoruz. Hükümet zaman geçirmeden yasa dışı dinlemeler konusunda harekete geçmeli, sorumluları belirleyerek kamuoyunun önüne çıkarmalı ve hesabını sormalıdır. CHP olarak bu konuyu ciddiyetle takip edeceğiz. Yabancı bir istihbarat örgütü Genelkurmayı dinliyorsa ve buna bizim güvenlik güçlerimiz seyirciyse ortada olağanüstü bir hükümet zafiyeti, ya da komplo düzeni vardır.'' Ciddiyetle üzerinde duracakları bir diğer konunun da yolsuzluklarla mücadele olacağını kaydeden Güler, ''Bu nedenle, MYK'da Deniz Feneri davasıyla ilgili savcı değişikliğini de değerlendirdik. Alman emniyeti ile yargısının 'Asrın en büyük yolsuzluk olayı' diye tanımladığı Deniz Feneri yolsuzluğunun üstünün örtülmesine, savcı değişiklikleriyle Alman makamlarına göre yolsuzluğun Türkiye’deki ayaklarının karartılmasına, hesap vermekten kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda Hükümet ile ortak anlayışı yansıtan HSYK'yı da sorumlu davranmaya ve Hukuk Devleti ile Hukukun üstünlüğü ilkesini hatırlamaya çağırıyoruz'' ifadesini kullandı. Öte yandan öğle saatlerinde bir grup delege Ankara İl Başkanlığı seçimi için olağanüstü kongre toplanması talebiyle genel merkeze başvuruda bulunmuştu.