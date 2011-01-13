-CHP ANKARA İL BAŞKANI YILDIZLI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı, mevcut koşullarda sağlıklı, verimli ve yararlı çalışma ortamının kalmadığını tespit ettiklerini belirterek, bazı yönetim kurulu üyeleri ile görevden ayrıldıklarını bildirdi. Yıldızlı, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa etmeyeceğini açıkladığını ancak yaşanan gelişmeler karşısında bu kararı gözden geçirmek zorunda kaldığını ifade etti. Daha önce yaptığı açıklamanın ardından ''il yönetim kurulu üyelerinin istifa etmeleri ve il yönetiminin boşaltılması için yetkili, yetkisiz bazı kişilerin çabalarının yoğunlaştığını'' savunan Yıldızlı, açıklamasında şunları kaydetti: ''Bu çabalar, rica boyutlarını aşarak il yönetim kurulu üyelerimize manen taciz, yıldırma ve tedirgin etme boyutlarına kadar vardırılmıştır. İl kongresi delegelerimiz, örgütümüz, Ankara il yönetim kuruluna çocuklarımıza miras bırakacağımız onurlu bir görev vermişlerdir. Bizler de bu görevin bilinci içerisinde aksatmadan büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürdük ancak bugün basına yansıyan bilgilerden, bir değerli öğretim üyesinin Ankara CHP İl Başkanlığına atanmak istendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu koşullarda mevcut Ankara il yönetimi açısından, partimiz için sağlıklı, verimli ve yararlı çalışma ortamının kalmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. CHP Ankara İl Başkanı ve yönetim kurulunun yeni isim ve değerlendirmelerle oluşturulmak istenildiği anlaşıldığından Ankara örgütümüzde, partililerimizi üzmemek ve yormamak için il başkanı ve il yönetim kurulu üyelerimizin çoğunluğu görevlerinden istifa ederek ayrılma kararı almışlardır.'' Ali Yıldızlı, görev yaptıkları süre içerisinde kendilerine inanan, güvenen, destek veren ilçe örgütlerine, yerel yöneticilere, delegelere ve partililere şükranlarını sunduğunu ifade ederek, ''Bundan sonraki siyaset yaşamımızda partimiz ilkelerinden tüzük ve programından ödün vermeden çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz'' dedi.