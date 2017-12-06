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CHP Ankara İl Başkanı Keskin: Tüm Balâlılardan özür diliyorum

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, partisinin Balâ ilçe kongresinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle ilçe sakinlerinden özür diledi

06 Aralık 2017 16:27

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, partisinin Balâ ilçe kongresinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle ilçe sakinlerinden özür diledi.
CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, partisinin Balâ İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi\'nde yaptığı konuşmada, babasının Balâ\'da yaşadığı bir anısını paylaştı. Konuşmanın medyada yer almasının ardından, Balâlılar, Keskin\'e büyük tepki gösterdi. Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâlılar Derneği Genel Başkanı Cumhur Acar, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Karaca ve MHP İlçe Başkanı Taner Işık ile ilçe sakinleri sosyal medya üzerinden kınama mesajları yayınlayıp Adnan Keskin\'i protesto etti.
Tepkiler üzerine CHP İl Başkanı Adnan Keskin, İl Başkan Yardımcısı Hacı Öztürk, CHP Balâ İlçe Başkanı Cengiz Ünlü ve CHP Ankara Büyükşehir ve Balâ Belediye Meclis Üyesi Orhan Yavuz ile birlikte bir basın açıklaması yaparak Balâlılardan özür diledi. Keskin, açıklamasında şunları söyledi:
\"Partimizin Balâ ilçe teşkilatının 11. olağan kongresinde yaptığım konuşmamda büyük bir hata yaptım. O anki kongre atmosferinin de etkisi ile olacak ki rahmetli babamın, Balâlı hemşehrilerimle olan bir anısını anlattım. Ancak inanın ben de öylesine hatalı bir cümleyi nasıl kurdum hâlâ o şaşkınlığın içerisindeyim. Olayın doğrusu, rahmetli babamı misafir eden Balâlı hemşehrilerim koyunların telef olmaması ve kaybolmaması için bir iki ağıla paylaştırarak güvenli bir ortam sağladıkları gibi, babama yatacak yer temini ve yemek ikram ederek tam bir misafirperverlik anlayışı içerisinde ağırladıkları gibi, sabah da koyunlarını teslim ederek yolcu etmişlerdir. Öncelikle bu misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, yeryüzü üzerinde her nerede olursa olsun yaşayan tüm Balâlı hemşehrilerimden tekrar tekrar özür dilerim. Tüm siyasi yaşantım boyunca, konuşmalarım ve yaptıklarımda, seviye ve birlik beraberlik içerisinde karşı tarafı üzecek söylemlerimden ve hareketlerimden uzak durma gayreti içerisinde oldum. İl Başkanı olarak misafir olarak geldiğim Balâ\'da nasıl böyle bir hadisenin yaşanmasına vesile oldum hâlâ düşünüyorum. Yaptığım konuşma esnasında ağzımdan çıkan bu sözlerden dolayı tüm Balâlı hemşehrilerimden, kamuoyundan ve bu konuşmamı duyan herkesten tekrar özür dilerim.\"

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