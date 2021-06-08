CHP Ankara Gençlik Kolları'ndan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü önünde eylem: Öğrencinin kredi borcunu tüpçü ödesin

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in Demirören Medya'nın Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğine ilişkin iddialarının ardından CHP Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Ziraat Bankası'nın Ulus'taki genel müdürlüğü önünde "300 bin mağdur öğrencinin kredi borcunu tüpçü ödesin" yazılı pankartla eylem yaptı.

Altındağ, Ulus'taki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü önünde gelen CHP'li gençler, "300 bin mağdur öğrencinin kredi borcunu tüpçü ödesin" yazılı pankart açtılar. Gençler, ellerinde ise KYK borç çizelgelerini gösterdi.

Sedat Peker, bugün yayınladığı videoda şu iddialarda bulunmuştu:

"Pamukören’e geldik, bu önemli. Hukuken bir yere oturtulabilir. Süleyman’la ilgili bölüme odaklanın. Güvendiğiniz tarafsız yazarlara, muhalefet partisinde güvenilir insanlara baskı kurun.

Bizim Pamukören var ya, şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşalardan korktu, verdi yerleri. 750 milyon dolara. Aslında bir tanesi o kadar para ederdi. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası devletin, devletin kimin sizin."

"Siz patronsunuz, vergi veriyorsunuz ya. 750 milyon dolar aldı, hiçbirini ödemedi. Ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi bu sahtekâr. Siz şimdi teknik olarak gitseniz aç lan kapıyı deseniz, çıkın buradan deseniz, bizim paramız."

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