Yılmaz Özdil'den Sedat Peker'in Ziraat Bankası - Demirören iddialarıyla ilgili dikkat çeken yorum

Sedat Peker, Demirören ailesinin Doğan Medya grubundaki televizyon kanalları, gazeteler için Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çektiğini ve ödeme yapmadıklarını iddia etti. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, söz konusu iddialara medyanın da karıştığına gönderme yaparak, "Dünyanın her yerinde mafya-siyaset- bürokrat üçgeniyle soygun yapılır, bizde medya-siyaset-bürokrat üçgeni kurulmuş!" dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in 9. videosundaki Ziraat Bankası'ndan Doğan Medya'ya ait gazete ve kanalları almak için kredi çeken ancak ödemediğini iddia ettiği Demirören ailesi için Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Özdil, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi diyeni linç etmişlerdi... Sedat Peker, Ziraat kredisiyle hampadan medya satın alındığını anlattığına göre, bunlara oy vermeye devam eden çiftçilere sormak lazım, çobanın oyuyla yandaş işadamının oyu bir mi?" diyerek iddialara tepki gösterdi.

Peker, video serisinin sonuncusunda ne söylemişti?

Sedat Peker, bugün yayınladığı videoda şu iddialarda bulunmuştu: