-CHP ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU TBMM (A.A) - 25.04.2011 - CHP, ''Torba Kanun'' olarak bilinen bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını da içeren yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, 250 maddelik ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun'' 17 maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptalinin istendiği bildirildi. Yasada yürürlüğünün durdurulması ve iptali istenen bazı düzenlemeler şöyle: -SGK'nın belirlediği iş yerlerinde çalışanlara ait sigorta belgelerinin bildirilmesi zorunluluğundan muaf tutulması. -İşletmelerde staj yapan meslek lisesi öğrencilerine ödenecek ücret. -Silikozis hastalarının malulen emekli olabilmeleri için ''3 ay içinde başvuruda bulunmaları'' zorunluluğu. -Bazı üst düzey kamu kadrolarına özel sektörden yönetici atanabilmesi. -Memurların, ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici görevlendirilmesi. -Yap-işlet-devret modeliyle yapılan işlerde şirkete talep garantisi verilmesi ve bu projeler için Kamu İhale Kanunu'na tabi olunmadan müşavirlik hizmet alımı yapılabilmesi. -Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin, başka kurumlarda görevlendirilmesi. -Fakir ailelere kömür yardımı için TKİ'nin ihalesiz kömür alabilmesi. -TOKİ'nin projelerinde Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaması. -Haklarında kapatma kararı verilen siyasi partilerden; kapatma kararının verildiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak kesin hesabın verilmemiş olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından denetim yapılmadığı için hesapları hakkında karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmesi gereken mal varlığına ilişkin olarak sorumlular aleyhine açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalara konu alacakların yapılandırma kapsamına alınması. -Mazbut vakıfların vakıf evlatlarına ödeyeceği galle (gelir) fazlasını 5 yılla sınırlanması ve açılmış davaların ortadan kaldırılması. -Hazine Müsteşarlığının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kullanımına ilişkin görevlerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına devredilmesi. -Kamulaştırmasız el koymaya imkan veren düzenleme.