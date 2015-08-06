CHP, Anayasa Komisyonu devre dışı bırakılarak alınacak bir seçim kararını Anayasa Mahkemesi’ne götürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu ile çok sayıda AKP’linin, "Anayasa Komisyonu’na gerek olmadan Genel Kurul kararıyla erken genel seçime gidilebileceği" yönündeki yaklaşımları, siyasette yeni bir krizin habercisi oldu. TBMM’ de gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu konudaki Meclis İç Tüzük hükümlerinin açık olduğunu ifade ederek, “Bir hukuk darbesi yapılmak isteniyor” dedi.

Geçmiş tüm örneklerin Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeden bir seçim kararı alınmadığını gösterdiğini anlatan Altay, “Anayasa Komisyonu olmadan TBMM Genel Kurulu’nda bir seçim kararı alınması bir eylemli iç tüzük ihlalidir. Meclis her zaman seçim kararı olabilir ama Anayasa ve İç Tüzüğe uygun olmalıdır. Burhan Kuzu’nun açıklaması hiçbir şekilde hukuk normlarıyla açıklanamaz” yorumunda bulundu.

'Anayasa Mahkemesi’ne götürebiliriz'

CHP’nin seçimden korkmadığını ifade eden Altay, böyle bir yönteme başvurulması durumunda ne yapacaklarına ilişkin soruya, “Hukukun üstünlüğüne saygı gösteren bir partiyiz. Ortada eylemli bir iç tüzük ihlali olursa bunu mahkemeye götürmeyi değerlendiririz. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliriz” yanıtını verdi.

Altay, "AKP'nin Anayasa Komisyonu Başkanlık Divanı’ndan seçim kararının Anayasa aykırı olmadığına ilişkin bir yazı çıkarıp çıkarmayacağı" sorusunu da, “Genel Kurul’da oylanacak olan Anayasa Komisyonu raporudur. Bir yazı ile bunun yapılması mümkün değil” ifadeleriyle cevapladı.

'Burhan Kuzu’nun akademisyenliği bir kez daha tartışmaya açılmıştır'

Altay, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu görüş kanunları ve Anayasa'yı dolanmaktan başka bir şey değil. Bu bir ip cambazlığıdır. Burhan Kuzu’nun akademisyenliği bir kez daha tartışmaya açılmıştır. Türkiye’nin bir erken seçime değil güçlü bir hükümete ihtiyacı var. Ancak saray bir koalisyon kurulmaması için elinden geleni yapıyor. Saray muhafızları da sabote etmek için elinden geleni yapıyor.

"Bir hukuk darbesi yapılmak isteniyor. TBMM İç Tüzüğü çok açık. Geçmiş bütün örnekler de de baktığımızda da bu Anayasa Komisyonunda görüşülmeden TBMM Genel Kurulu’nda bir seçim kararı alınması bir eylemli iç tüzüktür. Anayasa’nın 116. maddesi 45 günlük süre bitiminde Cumhurbaşkanının seçimleri yenileyebileceğini söylemiştir.

"Meclis her zaman seçim kararı alabilir ama Anayasa ve iç tüzüğe uygun olmalıdır. Burhan Kuzu’nun açıklaması hiç bir şekilde hukuk normları ile açıklanamaz. Biz seçimden korkmuyoruz. Hukukun üstünlüğüne saygı gösteren bir partiyiz. Ortada eylemli bir içtüzük ihlali olursa bunu mahkemeye götürmeyi değerlendiririz. Anayasa mahkemesine başvurabiliriz."