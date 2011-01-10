-CHP ANAYASA HAZIRLIK KOMİSYONU YENİLENDİ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, partisinin Anayasa Hazırlık Komisyonunun yeni üyelerin katılımıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ''Amacımız, bir anayasa taslağı hazırlayıp bu anayasa taslağına değişik kesimlerden destek, meşruiyet sağlamak değil, toplumun tüm kesimleriyle birlikte bir anayasa yapmanın yolunun olduğunu, topluma da, iktidara da tarihe de göstermektir'' dedi. Batum, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce oluşturulan CHP Anayasa Komisyonunun 15. Olağanüstü Kurultayın ardından yeni üyelerin katılımıyla çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Komisyonun kendisinin yanı sıra Sencer Ayata, Sezgin Tanrıkulu, Atilla Sav, Atilla Emek, Gülseren Onanç, Binnaz Toprak ve Bertil Emrah Oder'den oluştuğunu bildiren Batum, tüm toplum kesimlerinin katılımıyla yeni bir anayasa hazırlanması konusunda çalışacaklarını aktardı. Türkiye'nin hukuk açısından sorunlu bir dönemden geçtiğini, yargıya ve hukuk devletine güvensizliğin yaşandığını savunan Batum, ''Bunu gidermenin bir tek çaresi hukuk devletinin temel belgesi olan anayasayı yeniden yapmak. Hem de maalesef AK Parti iktidarının daha önce denediği gibi hiçbir temel soruna, hiçbir hak ve özgürlük sorununa ya da siyasal örgütlenme sorununa çözüm üretmeyen bir parti ağırlıklı anayasa değil, toplumun, hepimizin anayasasını yapmak ve yeniden tümüyle bu anayasayı yapmak'' diye konuştu. CHP'nin, bir partinin anlayışı ve çıkarları doğrultusunda yapılan anayasa değişikliklerine her zaman karşı olduğunu vurgulayan Batum, şöyle konuştu: ''Milletin anayasasının Parlamentoda temsil edilen veya edilmeyen tüm siyasi partilerin, yurttaşların tümünün, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm katmanlarının, özgür, demokratik ve eşitlikçi bir ortamda bireysel ve örgütlü olarak katılımlarının sağlanacağı bir süreç içerisinde hazırlanması gerektiğini temel bir ilke kabul ediyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda Anayasa Hazırlık Komisyonunun tekrar oluşturduk. Bugün tümüyle yeni bir anayasa yapmanın, katılımcı paylaşımcı özgürlükçü bir anayasa biçiminde yapılmasının toplumun önündeki hukuk sorunlarına çözüm üretebilecek en önemli çarelerden biri olduğuna inanıyoruz. Amacımız bir anayasa taslağı hazırlayıp bu anayasa taslağına değişik kesimlerden destek, meşruiyet sağlamak değil, toplumun tüm kesimleriyle birlikte bir anayasa yapmanın yolunun olduğunu, topluma da iktidara da tarihe de göstermektir.'' Haziran ayında yapılması planlanan milletvekilleri genel seçimine kadar toplumun tüm kesimleriyle temasa geçerek, mektuplar göndererek, onlara ''demokratik ve özgülükçü bir anayasa için vazgeçilmez gördükleri unsurları'' soracaklarını anlatan Batum, seçimlerin ardından da taslağın hazırlanacağını bildirdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu da ''CHP, yeni dönemde yapılış yöntemi olarak demokratik ve katılımcı, içerik itibariyle bireyi, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti, hukukun üstünlüğünü esas alan ve toplumun gelişen ihtiyaçlarına üretilecek çözümleri engellemeyen bir anayasa yapma süreci ve yeni bir anayasa sözü vermektedir'' dedi. Toplantıya katılan komisyon üyelerinden Bertil Emrah Oder ve Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata ise CHP'nin yeni anayasa çalışmasının farkının çalışma yöntemi olduğuna dikkati çekerek, katılımcı bir anayasa için yola çıktıklarını vurguladılar. -SORULAR- Batum, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Örgütlü suçlarda tutukluluk süresine ilişkin tartışmalar ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuya ilişkin açıklamalarının hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Batum, şu an yapılan açıklamalar ''sorunun bir şekilde gözden kaçırılması için ortaya çıkan yapay tartışmalar olarak değerlendirdi. Batum, anayasanın öncelik taşıyan konumuna dikkat çekmek istediğini söyledi. Batum, ''Yeni anayasa yapılırken, belli sınırlarınız olacak mı?'' sorusunu yanıtlarken de kişisel olarak herkesin bazı sınırları olabileceğini ancak önemli olanın toplumun tüm katmanlarının görüşlerini alarak yeni anayasanın buna göre oluşturmak olduğunu vurguladı. ''2001 yılında ve 1995 yılında Parlamentodaki partilerin uzlaşısıyla metinler yapılabildi'' diyen Batum, amaçlarının ''toplumun, kendi anayasasını hazırlayabileceğini göstermek'' olduğunu belirtti. BDP'lilerin, anayasa değişikliği kapsamında farklı taleplerinin olduğunun hatırlatılması üzerine ise Batum, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini alacaklarını yineledi. Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Gül'ün ''yargıda reform'' çağrısını da değerlendiren Batum, komisyon olarak sorunları gidermeye yönelik çabalara karşı çıkmalarının söz konusu olmayacağını kaydetti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın CHP'ye yönelik sözlerine ilişkin bir soru üzerine ise Batum, ''Doğan'ı tanımadığını, cevap vermeye gerek duymadığını'' ifade ederek, bu tür açıklamaların gündemi değiştirmesine izin verilmemesini istedi.