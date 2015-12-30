CHP, Alevi köylerine yönelik baskıları İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Alevi yurttaşların ağırlıklı olarak yaşadığı köylerde, cübbeli ve sarıklıların köylülere uyguladıkları baskılar üzerine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na köylere bir heyet gönderilmesi için başvuruda bulundu.

Gülören, Örtülü, İğdecik ve Beyyurdu köylerine kimi lüks araçlarla gelen şüpheli kişilerin Suriye sınırına ilişkin soru sorduklarını ve ‘“Köyde cami neden yok?, Niye sakal bırakmıyorsunuz?, Niye namaz kılmıyorsunuz?, Bu köyde yaşayanların hepsi Alevi mi?” dediklerini ifade eden Hakverdi, köylülerin ‘IŞİD saldırısı’ korkusu yaşadıklarını ifade etti.

Şüpheli kişilerin, ellerinde bulunan bazı kâğıtlar ile valilik ve kaymakamlıktan izin aldıklarını söyleyerek köyleri dolaştıklarının öne sürüldüğü başvuruda, Gülören Köyü’ne İstanbul’dan lüks bir cip ile gelen iki kişinin “Allah adına geziyoruz” dedikleri iddiası yer aldı.

CHP’li Ali Hakverdi ve Ali Akyıldız’ın TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na Şarkışla başvurusu şöyle:

"Türkiye’de ağırlıklı olarak Alevi yurttaşların yaşadığı mahalle veya köylerde ya keşifler yapılmakta ya da evler işaretlenmektedir. Bu yaşananlara karşı hiçbir adım atılmaması yurttaşları tedirgin etmektedir.

Son olarak kasım ayı başlarında Sivas Şarkışla ilçesine bağlı Alevi yurttaşların ağırlıklı olarak yaşadığı köylerde, sakallı ve cübbeli kişiler dolaşarak bölgede yaşayan yurttaşları sorgular nitelikte aşağıda yer alan soruları yöneltmişlerdir. Bizim elde ettiğimiz bilgilere göre şüpheli kişilerin gittiği Örtülü, Mezera, Yahyalı, Akkaya, Kale, Kavak, Beyyurdu, Gülören, Hocabey köylerinde birbirine benzer olaylar yaşanmıştır.

"Alevi dedelerine ait türbelerin fotoğrafı çekildi"

Köylerde yaşananlar:

* Köylere giden şüpheli kişiler kimi köyde bal satıcısı kimi köyde halı satıcısı kimi köyde dondurmacı kimi köyde ise yol soran olarak görülmüşlerdir.

* Köylülere, Suriye sınırına dair soruların yanı sıra “Köyde cami neden yok?, Niye sakal bırakmıyorsunuz?, Niye namaz kılmıyorsunuz?, Bu köyde yaşayanların hepsi Alevi mi?” gibi sorular sormuşlardır.

* 63 ve 42 plakalı iki farklı araç ile farklı günlerde Şarkışla’nın Beyyurdu Köyü’ne gittikleri ve burada bulunan çocuklara “Köyde cami yok mu?,Niye namaz kılmıyorsunuz?” sorularının yanı sıra “Buralarda niye sürünüyorsunuz, gelin emeğinizin karşılığını verelim. Alevi köyünde ne işiniz var. Gelin bize takılın, gelin bizimle çalışın” gibi cümleler kurduğu ve Arapça yazıların yer aldığı kâğıtlar vermişlerdir. Bildirilerden bir kaçı Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı’na verilmiştir.

* Şüpheli bir araç, aynı gün içinde Beyyurdu Köyü girişinde üç kez görülmüştür. Köylüler tarafından fark edildikten sonra ortadan kaybolmuştur

* Kale Köyü’nde bulunan Alevi Dedelerine ait türbelerin fotoğrafları çekilmiştir.

* Şüpheli kişiler, ellerinde bulunan bazı kâğıtlar ile valilik ve kaymakamlıktan izin aldıklarını söyleyerek köyleri dolaşmaktadırlar.

* Gülören Köyü’ne İstanbul’dan lüks bir cip ile gelen iki kişi ‘Allah adına geziyoruz’ diyerek köylülere “Niye cami yok?, Nerede namaz kılıyorsunuz?” gibi sorular sorduktan sonra köylülere 2 sayfalık broşür bırakmışlar. Broşürde “Abdest alma şekilleri, kız çocukların örtünmesi, namaz kılınması” gerektiği gibi bilgiler yer almaktadır. Konuya dair bilgi verilmesi üzerine Jandarma gelip bildirileri toplamıştır.

* Örtülü ve İğdecik Köylerine 58 plakalı araç ile giden şüpheli kişiler, ellerinde bulunan dua kitapları ve broşüleri dağıtmış, İmam Hatip’e gidecek çocuklar aradıklarını söylemişlerdir. Aynı kişiler köye iki kere gitmiştir.

* Şüpheli kişiler sadece köylerde değil Sivas Merkeze bağlı Alibaba Mahallesi’nde de dolaşmışlardır.

Şarkışla ilçesine bağlı köylerde yaşayan yurttaşlar, “Acaba bir IŞİD saldırısı olabilir mi?” korkusu yaşamaktadırlar. Bu yaşanılanların köylülerde korku yaratması normaldir. Çünkü bugüne kadar ne ev işaretleyenler ne de köylerde gezen şüphelilere ulaşılamamıştır. Diğer taraftan Suriye’de savaşının yarattığı bir endişe hâkimdir. Aleviler ve farklı dini gruplar, vahşi çetelerin neler yaptığını görmektedirler. Keşifler, evlerin işaretlenmesi gibi olayların artması Alevileri, belli bir gücün karşısında konumlandırmaya çalışanlara fırsat vermektedir.

3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu gereğince bundan sonra benzer ve telafisi mümkün olmayan olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin bir an önce alınması, yurttaşların zihinlerindeki şüphelerin ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla araştırma ve inceleme yapılmasını ve gerek görüldüğünde bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ederiz."