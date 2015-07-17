CHP: AKP'yle 4 yıllık koalisyon için fikir birliği oluştu

AKP ve CHP arasındaki koalisyon görüşmelerini yürüten heyet içerisinde yer alan CHP'li Akif Hamzaçebi, kurulacak hükümetin güçlü ve 4 yıllık olması yönünde fikir birliği olduğunu belirtti.

AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, birinci tur temaslarının perde arkasını anlattı. Bugün gazetesinden Hasan Bozkurt'un haberine göre Hamzaçebi, Türkiye’nin hükümetsiz kalmaması yönünde hem AKP hem CHP’nin ortak görüş ifade ettiklerine dikkat çekti. Hamzaçebi, “Bu sorumluluğu her iki parti hissediyor. Yeni bir hükümet kurmak tabii ki kolay değil. Güven sorununun aşılması gerekiyor. Bu sorunun aşılması için CHP’den Haluk Koç, AKP’den Ömer Çelik çalışma yürütecekler. Çalışmanın sonuçlarına göre bir daha iki parti bir araya gelecek bayram sonrasında” dedi.

Kurulacak hükümetin güçlü ve 4 yıllık olması yönünde de fikir birliği yaşandığına dikkat çeken Hamzaçebi, bir seçim hükümeti ya da 1-2 yıllık hükümetlerin Türkiye’ye zarar vereceğini belirtti. “Seçim doğru bir karar değil. Sorunların ağırlaşmasına neden olur” diyen Hamzaçebi, milletin 7 Haziran’da verdiği kararı beğenmeyip vatandaşa ‘kararını bir daha gözden geçir’ demenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini aktardı. Hamzaçebi, “Millet aynı kararı verirse ne yapılacaksa şimdi de o yapılmalıdır. Hayır ben bu kararı beğenmedim sen bu kararını değiştir olmaz. Bu demokrasiye zarar verir. Koalisyonlardan da korkmamak lazım. Koalisyon kötü bir şey değildir. Koalisyon uzlaşma demektir” diye konuştu.

Önceliklerini sıraladı

Hamzaçebi, kurulacak koalisyon hükümetinin önceliklerini ise şöyle sıraladı: “Özgürlükleri baskılayan sınırlayan yasaların kaldırılması, yargı bağımsızlığının sağlanması. Ekonominin istihdam yaratan sürdürülebilir yüksek büyüme ortamına kavuşturulması, dış politika , Kürt sorunu. Hiçbiri diğerinden daha az önemli değildir. Kurulacak hükümet bunu başarmak çözmek zorundayız.” Kurban Bayramı'na emekliye 1000 TL ikramiye sözünün yetişip yetişmeyeceğine ilişkin soruya Hamzaçebi, “CHP seçim projelerinin arkasındadır. Nerede olursak olalım onları sahipleneceğiz. Onları asla kenarda bırakmayacağız” diye konuştu.

Koalisyonu millet istiyor

Yeniden seçime gidildiğinde olağanüstü değişiklik olmayacağını dile getiren Hamzaçebi, AKP’nin oy artıracağına kesinlikle inanmadığını söyledi. Hamzaçebi, “Oy icraatla artar. Yapılan bir şey yoksa seçmen tercihini niye değiştirsin. ‘Hükümet kurmanın zorluklarını millet gördü o yüzden tek başına iktidar istiyor’ mantığı da yanlış. Koalisyonu isteyen milletin kendisi” dedi.

'Erdoğan engellemek istiyor'

Hamzaçebi, hükümet kurma çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutumunu eleştirdi. Erdoğan’ın “Peşrev çekmeyi bıraksınlar, hizmete başlasınlar” açıklamasını değerlendiren Hamzaçebi, “Hükümet kurma işi siyasi partilerin görevidir. Cumhurbaşkanı’nın müdahil olacağı konu değildir. Siyasi partiler anlaşırlarsa hükümeti kurarlar. Anlaşamazlarsa Türkiye seçime gider” diye konuştu.

Erdoğan’ın "Büyük projelere dokunurlarsa beni karşılarında bulurlar" sözlerini hatırlatan Hamzaçebi şöyle devam etti: "Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında gayet seviyeli olumlu bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme bir hükümet görüşmesi yapalım mı yapmayalım mı görüşmesiydi. Sorunlar masaya yatırılmadı. Hiçbirisi konuşulmamışken 3. köprü 3. havalimanı gibi bir konu gündeme gelmiş olabilir mi? Bunlar hayali senaryolar. Köprü ve havaalanı gibi yatırım projelere karşıtlık üzerinden muhtemel bir koalisyonu engelleme çabası."

Çözümün adresi TBMM

Kürt sorununun çözüm adresinin TBMM olması gerektiğini söyleyen Hamzaçebi, “Kapalı kapılar ardında İmralı’ya, Kandile gidilerek görüşülerek bu sorun çözülmez. Sorun neyse, çözüm olarak neyi görüyorsak TBMM’de kurulacak komisyonda ele alınmalı ve bütün tartışmalar milletin gözü önünde yapılmalı” dedi. Hamzaçebi CHP’nin ortağı olduğu hükümette Türkiye’ye sığınan Suriyeliler'in kapı dışarı edilmeyeceğini belirtti.