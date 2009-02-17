‘CHP, AKP’ye koltuk değnekliği yapıyor’

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, AKP'nin bazı seçim bölgelerinde, DTP'ye karşı CHP ve MHP ile iş birliği yaptığının ileri sürüldüğünü iddia etti.



Türk, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hafta sonunda bazı illerde yapılan gösterilerde, vatandaşlara karşı şiddet uygulandığını, özellikle çocukların ve kadınların mağdur olduğunu öne sürdü.



Söz konusu yürüyüş ve gösterilerin halkın demokratik hakkı olduğunu savunan Türk, "Gösterilere izin verilseydi, bu olaylar yaşanmazdı. Diyarbakır'da, Batman'da yaşananlar, Türkiye'nin nereye sürüklendiğinin göstergesidir. Diyarbakır başta olmak üzere bölgede yaşanan olayların sebebi Hükümet'tir" diye konuştu.



Türk, Diyarbakır ve Batman valilerinin de istifa etmesi gerektiğini savundu.



Bölgede halkın korkutulmaya, bastırılmaya çalışıldığını iddia eden Türk, "AKP, aklını başına almalı. Yoksa yaşanan kaos ülkeye de AKP'ye de kaybettirir" dedi.



‘CHP de AKP’den farklı değil’



Konuşmasında, AK Parti ve CHP'yi eleştiren Türk, şunları söyledi:



"Başbakan, siyasetin seviyesini düşüren, azarlayan, tersleyen çıkışlarına onay istiyor. CHP de AKP'den farklı değil. O tarikat, bu tarikat çalmadık kapı bırakmayarak, siyaset etiğini altüst eden CHP, toplumu milliyetçi-ulusalcı bir duvar arasına sıkıştırmaya çalışıyor. Aslında her ikisi de bir ipte oynayan iki cambaz gibi."



Medyanın, DTP'yi seçimlere giren bir parti değilmiş gibi yok saymasını üzülerek izlediklerini ifade eden Türk, "Meclisin üçüncü muhalefet partisini yok sayan bu tutumun karşısında medyaya (el insaf) diyoruz" dedi.



Bazı seçim bölgelerinde, DTP'ye karşı iş birliği yapıldığını iddia eden Türk, şöyle devam etti:



"Bölge'de bize karşı kutsal ittifaklar geliştirdiğini görüyoruz. Van ve bazı illerde CHP'nin AKP lehine ittifak oluşturduğunu dikkatle izliyoruz. Geçenlerde bazı basın yayın organlarına yansıyan kimi haberlerde de AKP'ye ait gizli bir genelgeden söz edilmektedir. Bu genelgede AKP'nin, DTP'ye karşı CHP ve MHP'yle bazı seçim bölgelerinde iş birliği anlaşması yaptığı ileri sürülmektedir. Bu oldukça düşündürücüdür. Bunlar bizi etkilemeyecektir. Çünkü biz halkın ittifakına güveniyoruz.



CHP yolunu şaşırmış, bazı bölge illerinde AKP'ye koltuk değneği olmaya çalışmaktadır. Ama nafile..."



Ekonomik kriz konusuna da değinen Türk, Hükümeti bu konuda tedbir almamakla eleştirdi.



Ahmet Türk, daha sonra partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kamile Önce ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

