CHP: 5 yaşında okul fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel sorunlar yaratacak

CHP, 23 Nisan dolayısıyla, AKP'nin 8 yıllık zorunlu eğitimi kesintili olarak (4+4+4) 12 yıla çıkaran yasası ve okula başlama yaşının öne çekilmesini eleştirdi. Konuyu üç temel sorun altında ele alan CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu, ''Birincisi; okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamının dışında bırakılmaktadır. Oysa çağımızda okul öncesi eğitim, tüm yaşamda başarının ön koşuludur. İkincisi; temel eğitime başlama yaşını beş yaşa (60-72 ay) çekmek, çocuklarda telafisi olmayacak fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel sorunlara yol açacaktır. Üçüncüsü; bu yasa eğitimde nitelik ve eşitsizlik sorunlarını daha da ağırlaştıracaktır'' görüşünü dile getirdi.

CHP, “Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu” (BYKP), son Politika Notu'nu 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle eğitim konusunda hazırladı. Politika Notu “AKP Eğitimin '6'nı Üstüne Getirdi: AKP’nin Yeni Oyuncağı 5 Yaşındaki Çocuklar” başlığı altında yayımlandı.

Prof. Sencer Ayata başkanlığında çalışan CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu'nun hazırladığı Politika Notu'nun özet metni şöyle:

AKP’nin çıkarttığı 4+4+4 yasası, okul öncesi eğitime yaklaşımı nedeniyle çocuklarımızın geleceği için endişe verici üç büyük sorunu beraberinde getirmektedir.

Birinci sorun, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamının dışında bırakılmasıdır. Çağımızda okul öncesi eğitim, tüm yaşamda başarının ön koşulu haline gelmiştir. Erken çocukluk döneminde kazanılmayan yeteneklerin daha sonra kazanılması son derece güç olmaktadır.

Çocuğun gelişiminde en önemli dönem 0-6 yaş arasıdır. Çocukların bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal becerilerinin temeli bu dönemde atılır. OECD’nin değerlendirmesine göre, Türkiye’de 15 yaşındaki öğrenciler arasında okul öncesi eğitim alanlar, okul öncesi eğitim almayanlara göre çok daha başarılıdır. Okul öncesi eğitim en kârlı yatırımdır. Bu alana yapılan yatırımların toplumsal ve ekonomik getirileri çok büyüktür. Maliye Bakanlığı, okul öncesi eğitime yapılan 1 liralık yatırımın, 6-7 lira olarak geri döndüğünün altını çizmektedir.

Beş Yaşta Temel Eğitim: İnsaf Edin Bu Daha Çocuk

İkinci sorun, temel eğitime başlama yaşının beş yaşa (60-72 ay) çekilmesidir. Bu erken başlangıç, çocuklarda telafisi olmayacak fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açacaktır. Bilimsel bulgular çocukların beş yaşında okula başlamasının pedagojik sakıncalarını ortaya koymaktadır. 5 yaşındaki bir çocuk zihinsel ve bedensel olarak temel eğitime ve onun gerektirdiği ders ve sınıf düzenine hazır değildir.

Çocuklarda hafızayı kullanma, mantıklı düşünme gibi birçok temel yeti ancak 72 aydan sonra gelişmeye başlamaktadır. Çocukların kas ve kemik gelişimleri ilk 72 ayda tamamlanmamaktadır. 72 ayı tamamlayan çocuklar dahi sıralarda oturmak, kalem tutmak, ağır çantalar taşımak gibi konularda sorunlar yaşamaktadır. Bu çocuklarda dikkat süresi kısa olduğu için okullardaki 40 dakikalık dersler boyunca çocukların hareketsiz oturmaları ve dikkatlerini derse vermeleri mümkün değildir.

Yine Yoksul Çocuklar Yanacak

Üçüncü sorun, bu düzenlemelerin eğitim sistemindeki eşitsizlikleri daha da ağırlaştıracak olmasıdır. Bu yasa ile okul öncesi eğitimden mahrum kalma ve beş yaşında temel eğitime başlama riski taşıyan çocuklar, özellikle yoksul aile çocuklarıdır.

Okul öncesi eğitim çocuklar için fırsat eşitliği demektir. Araştırmalar okul öncesi eğitimin olumlu etkilerinden en çok yoksul çocukların faydalandığını göstermektedir. Okul öncesi eğitimin toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına önemli katkılarda bulunduğu tüm dünyada kabul edilmektedir.

Türkiye’de çocuklara bir yıllık okul öncesi eğitim sunulması aile gelirini 8% yükseltmekte, yoksul aile oranını %11 düşürmekte, kadın istihdamını ise %9 artırmaktadır. AKP tarafından yapılan düzenlemeler yoksulluk döngüsünü kıracak adımların atılmasını engellemektedir.

AKP, AKP’ye ve Dünyaya Karşı

AKP’nin mevcut politikası hem kendi bakanlarının bundan önceki uygulamalarına, hem de dünyadaki gelişmelere aykırıdır. AKP beş yaş için okul öncesi eğitimin 2013-2014 eğitim yılında zorunlu hale getirileceği sözünü vermiştir. 71 ilde devam eden pilot uygulama kapsamında, okul öncesi eğitimde 2005 yılında yüzde 22 olan okullaşma oranı 2011’de %67’ye kadar yükselmiştir. Şimdi benimsenen politika ile verilen sözlerden geri dönülmekte, yapılan yatırımlar heba edilmektedir.

Dünyada okul öncesi eğitim giderek önem kazanmakta ve daha küçük yaş gruplarını kapsamına alacak şekilde yayılmaktadır. Hükümetin iddialarının aksine, Avrupa’da ve dünyada pek çok ülkede, okul öncesi eğitim zorunludur. Bu ülkelerin çoğunda okul öncesi eğitim çocukların %90’ından fazlasını kapsamaktadır. UNESCO verilerine göre tam 174 ülkede, temel eğitime başlama yaşı altı veya yedi olarak belirlenmiştir.

CHP’nin Çözümü: Zorunlu, Parasız Okul Öncesi Eğitim

CHP, beş yaş grubu için bir yıllık okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve devlet tarafından parasız sağlanması gerektiğini savunmaktadır. Okul öncesi eğitimin zorunlu olması, sosyal devlet ilkesi gereği tüm çocukların, özellikle de buna en çok ihtiyaç duyanların bu sistemden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlayacaktır. Ülkemizdeki eğitim kalitesinin yükselmesi ve eğitim sistemindeki eşitsizliklerin azaltılması yolunda atılacak en temel adımlardan biri budur. Bunun yanı sıra, 5 yaş altı çocuklar arasında da okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalıdır.

Bu tartışmaların gösterdiği üzere, AKP, “göç yolda düzülür” anlayışını, CHP, bilimsel bilgiye dayalı eğitim planlamasını savunmaktadır. AKP, Türkiye’yi dünya standartlarından uzaklaştırmakta, CHP, ülkemizi uluslararası standartlara ve hatta ötesine taşımaya çalışmaktadır. AKP, daha beş yaşındaki çocuklarımızı kobay olarak kullanmakta, CHP onları korumaya çalışmaktadır.

AKP, rantın ve kindar nesillerin, CHP ise fırsat eşitliğinin, yoksul aile çocuklarının da okuyabildiği, gelişebildiği, zenginleşebildiği bir Türkiye’nin peşinden koşmaktadır. CHP’nin savunduğu zorunlu ve parasız okul öncesi eğitim ve 1+8+4 sistemi, daha eşit, daha özgür ve daha aydınlık bir Türkiye içindir. Söz konusu olan basit bir eğitim planlaması sorusu değil, daha beş yaşındaki çocuklarımızın geleceğidir.

CHP, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden 4+4+4 sitemine karşı çocukları savunmaya büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Sivil toplum kuruluşlarını ve medya dünyasını, toplumun dikkatini bu konuya çekmeye davet ediyoruz. Tüm velileri zorunlu okul öncesi eğitim hedefinin gerçekleşmesine katkı vermeye çağırıyoruz.

Bugün 23 Nisan. Bugün çocuklarımıza, onların sağlığına ve geleceğine sahip çıkma günüdür. Gelin hep beraber çocuklarımıza sahip çıkalım.