CHP, AKP'nin karşı çıktığı 27 Nisan alt komisyonunda ısrarlı!

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

AKP'nin “sonuçsuz girişim” gerekçesiyle 27 Nisan bildirisiyle ilgili alt komisyon kurulmasına karşı çıktı.

CHP'liler, gelecek hafta yapılacak toplantıda, 27 Nisan bildirisinin, 28 Şubat alt komisyonuyla birleştirilmesi için önerge verilecek.

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “Bir Genelkurmay başbakanının canı sıkıldıkça bildiri yazması istenmiyorsa, 27 Nisan’ın araştırılmasına karşı çıkılmaz” dedi.

CHP: AKP 27 Nisan bildirisini yeniden okusun

27 Nisan muhtırası için alt komisyon kurulması tartışması gelecek haftaki toplantıya taşınıyor. 28 Şubat alt komisyonunun CHP’li Üyesi Mehmet Şeker, “ AKP, 27 Nisan bildirisini yeniden bir okusun. Bana mı, kendilerini mi verilmiş bir görsünler” dedi. Gizlilik perdesini koruyan Dolmabahçe görüşmesini hatırlatan Şeker, “Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile Başbakan arasında gizli görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ne gibi etkileri oldu. Biz, Yaşar Büyükanıt’ı komisyonda dinlemeliyiz" önerisinde bulundu.

‘Büyükanıt gelsin anlatsın’

27 Nisan bildirisinin öncesi ve arka planının araştırılmasının çok yakın tarih olduğu için kolaylıkla yapılabileceğine dikkat çeken CHP’li Şeker, “Bu görüşmeden sonra Türkiye seçimlere gitti. Büyükanıt, bize gelip öncesini ve sonrasını anlatmalı" dedi.

‘Her şeyi inceleyeceğiz diyorlar'

CHP’li Şeker, komisyonun "her şeyi inceleyeceğiz" diye yola çıktığına dikkat çekti ve “Devletle ilişkilerde sır olmaz. 27 Mayıs’ı, muhtıraları alıyorsunuz bir tek 27 Nisan kalıyor. Böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Kaldı ki; 27 Mayıs tanıkları daha azdır. Ama, 27 Nisan bildirisinin tanıkları çoktur” dedi.

Üç ayrı komisyonun başkanları belli olacak

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde, 1960 darbesi ve 1971 muhtırası ile 1980 darbesi ve 28 Şubat'a ilişkin kurulan 3 ayrı alt komisyonun üyeleri belirlendi. Gelecek hafta ise, alt komisyon başkanları belirlenecek. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, CHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve MHP'den Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri 1960 darbesi ve 1971 muhtırasına ilişkin alt komisyona; AKP'den Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Kütahya Milletvekili İdris Bal, CHP'den İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, MHP'den İstanbul Milletvekili Atila Kaya 1980 darbesine ilişkin alt komisyona; AKP’den İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, CHP'den Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, BDP'den İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder 28 Şubat alt komisyona üye seçildi.

27 Nisan bildirisi

TSK, gece yarısına az bir zaman kala resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapmıştı. Açıklamada adaylık süreci ile 23 Nisan öncesi yurdun birçok yöresinde laiklik karşıtı ve din bezirganlığı olarak nitelendirdikleri olayların gelişiminin vahim derecede olduğu ve bunun rejime meydan okuma olarak değerlendirilmesi gerektiği yer almış, bununla birlikte TSK'nın yasalar ile kendine düşen görev ve yetkileri kullanmaktan çekinmeyecekleri de dile getirilmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 2009 yılında katıldığı bir TV programında bu internet açıklamasının kendisi tarafından yazıldığını bunun bir muhtıra olmadığını söylemişti.