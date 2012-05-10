AKP, 27 Nisan bildirisi için alt komisyon kurulmasına karşı çıktı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun alt komisyonları belirlemek için yaptığı toplantıda “27 Nisan” çatlağı yaşandı. AKP’liler, CHP’nin, TSK’nin gece yarısı internet sitesinden hükümete karşı yayımladığı 27 Nisan e- bildirisi için alt komisyon kurulması önerisine karşı çıktı. Bunun üzerine oylama yapıldı ve alt komisyon kurulmadı.

Komisyonun CHP’li Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, T24’e, “Biz demokrasi dışı bütün girişimlerin araştırılmasını istiyoruz. 27 Nisan e-muhtırasını veren insan bizzat 'Muhtıra' olduğunu söylüyor ama AKP’liler bunu kabul etmiyor. Nitekim parmak hesabıyla 27 Nisan e- muhtırasının incelenmesine gerek duyulmadı. Komisyon Başkanı Nimet Baş, 28 Şubat’la ilgili alt komisyonun gerekli görmesi durumunda inceleyebileceğini söyledi. Böylece, AKP’lilerin demokrasiye ne kadar inandıkları da böylece ortaya çıkmış oldu” dedi.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, 1960 -1971 bir komisyon, 1980 darbesi ve 28 Şubat alt komisyonları kurulması için kararı aldı.

Komisyon şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Nimet Baş(İstanbul, AK Parti)

Başkanvekili: Mehmet Naci Bostancı (Amasya, AK Parti)

Sözcü: İdris Şahin (Çankırı, AK Parti)

Katip: Cengiz Yavilioğlu (Erzurum, AK Parti)

Üye: Ahmet Toptaş (Afyonkarahisar, CHP)

Üye: Özcan Yeniçeri (Ankara, MHP)

Üye: Mehmet Şeker (Gaziantep, CHP)

Üye: Süleyman Çelebi (İstanbul, CHP)

Üye: Atila Kaya (İstanbul, MHP)

Üye: Feyzullah Kıyıklık (İstanbul, AK Parti)

Üye: Sırrı Süreyya Önder (İstanbul, BDP)

Üye: Mustafa Şentop (İstanbul, AK Parti)

Üye: Şirin Ünal (İstanbul, AK Parti)

Üye: Yaşar Karayel (Kayseri, AK Parti)

Üye: İdris Bal (Kütahya, AK Parti)

Üye: Selçuk Özdağ (Manisa, AK Parti)

Üye: Ali Rıza Öztürk(Mersin, CHP)