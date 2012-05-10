T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP, 27 Nisan bildirisi için alt komisyon kurulmasına karşı çıktı

CHP, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu toplantısı sorasında alt komisyonlarla ilgili toplantıya muhalefet şerhi koydu

10 Mayıs 2012 16:41

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara
 
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun alt komisyonları belirlemek için yaptığı toplantıda “27 Nisan” çatlağı yaşandı. AKP’liler, CHP’nin, TSK’nin gece yarısı internet sitesinden hükümete karşı yayımladığı 27 Nisan e- bildirisi için alt komisyon kurulması önerisine karşı çıktı. Bunun üzerine oylama yapıldı ve alt komisyon kurulmadı.
 
Komisyonun CHP’li Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, T24’e, “Biz demokrasi dışı bütün girişimlerin araştırılmasını istiyoruz. 27 Nisan e-muhtırasını veren insan bizzat  'Muhtıra' olduğunu söylüyor ama AKP’liler bunu kabul etmiyor. Nitekim parmak hesabıyla 27 Nisan e- muhtırasının incelenmesine gerek duyulmadı. Komisyon Başkanı Nimet Baş, 28 Şubat’la ilgili alt komisyonun gerekli görmesi durumunda inceleyebileceğini söyledi. Böylece,  AKP’lilerin demokrasiye ne kadar inandıkları da böylece ortaya çıkmış oldu” dedi.
 
Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, 1960 -1971 bir komisyon, 1980 darbesi ve  28 Şubat alt komisyonları kurulması için kararı aldı.
 
Komisyon şu isimlerden oluşuyor:
 
Başkan: Nimet Baş(İstanbul, AK Parti) 
Başkanvekili: Mehmet Naci Bostancı (Amasya, AK Parti)
Sözcü: İdris Şahin (Çankırı, AK Parti)
Katip: Cengiz Yavilioğlu (Erzurum, AK Parti)
Üye: Ahmet Toptaş (Afyonkarahisar, CHP)
Üye: Özcan Yeniçeri (Ankara, MHP)
Üye: Mehmet Şeker (Gaziantep, CHP)
Üye: Süleyman Çelebi (İstanbul, CHP)
Üye: Atila Kaya (İstanbul, MHP)
Üye: Feyzullah Kıyıklık (İstanbul, AK Parti)
Üye: Sırrı Süreyya Önder (İstanbul, BDP)
Üye: Mustafa Şentop (İstanbul, AK Parti)
Üye: Şirin Ünal (İstanbul, AK Parti)
Üye: Yaşar Karayel (Kayseri, AK Parti)
Üye: İdris Bal (Kütahya, AK Parti)
Üye: Selçuk Özdağ (Manisa, AK Parti)
Üye: Ali Rıza Öztürk(Mersin, CHP)

ETİKETLER

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu27 nisan muhtırasıchpakpnimet baştbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24