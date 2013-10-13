CHP: AKP'li vekiller türbanla Genel Kurul'a girmek isterse ne yapacağız?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP'nin bayram öncesinde Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak yaptığı 4 saatlik toplantıda ' ulusalcı kanat ' türbanlı vekili' gündeme getirdi. Meclis İdare Amiri ve bazı milletvekilleri, genel başkan Kılıçdaroğlu'na, bayramdan sonra AKP'den türbanlı milletvekillerinin Genel Kurula girmek isteyebileceğine dikkat çekti. CHP olarak tavırlarının ne olacağını sordu. Kılıçdaroğlu, gündemde Meclis’e türbanla giren bir milletvekili olmadığını ifade ederek, “Türbanla Meclis’e gelen bir vekil yok. Olmayan birşey için tartışmaya gerek yok. Eğer türbanla bir vekil Meclis’e girerse konu hakkında MYK’da karar alırız” dediği belirtildi.

Başörtülü vekil için içtüzük değişikliği teklifi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin bugün yaptığı açıklamada, "İsteyen milletvekillerinin, TBMM İçtüzüğü'nde bir rahatlamayı sağladıktan sonra başörtülü şekilde Genel Kurul'a girmesinin yolunun açılmasının daha doğru olacağını belirterek, "Zannediyorum bayramdan sonra içtüzükte bir değişiklik gündeme gelebilir. Böyle bir gündem, Meclis'in çalışacağı dönem içerisinde önümüze gelirse, mutlaka hanımların kılık kıyafetiyle ilgili bir düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu'ndan geçirmemiz, buna bir yasal statü kazandırmamız, itirazları önemli ölçüde azaltacaktır" dedi.

Şahin, üniversitelerde uzun süredir devam eden başörtüsü yasağının fiilen ortadan kalkmasının, memnuniyet doğurduğunu, rahatlama sağladığını söyledi. Şahin, okumak, ülkesine hizmet etmek isteyen genç kızların, artık kılık kıyafetleri nedeniyle okul kapılarından dönmediğini ifade etti. Şahin, başörtüsü taktığı için kamu görevi yapamayanlara yönelik yönetmelik değişikliğine işaret ederek, bu alanda da bir rahatlama sağlandığını belirtti.

Şahin, bunun, geç kalınmış bir rahatlama, yönetmelik değişikliği olduğunu dile getirerek, AK Parti iktidarı olarak, geç de olsa bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Şahin, "Bu konuda tüm siyasi partilerin, bu değişikliğe pozitif baktığını görüyorum. Bu konuda herhangi bir tereddüt yok" ifadesini kullandı.

-Meclis'te türban Meclis'te başörtülü milletvekiline nasıl baktığı sorusuna Şahin, "Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM İçtüzüğü'nde milletvekillerinin başörtülü Meclis'e giremeyeceğine yönelik bir düzenleme olmadığını ifade etti, böyle bir yasak içtüzüğe göre yok, dedi. İçtüzüğün ilgili maddesi okunduğunda bayanlar, tayyör giyerler diyor. Bunun dışında başka bir hüküm içermiyor. Meclis Başkanımızın bu değerlendirmesine katılıyorum" karşılığını verdi. Şahin, başörtülü bir milletvekilinin Genel Kurul'a girmesi halinde tepki gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine, şunları söyledi: "Bunun önünü kesmenin yolu, içtüzükte bu konuda bir değişiklik yapmaktır. Zannediyorum bayramdan sonra içtüzükte bir değişiklik gündeme gelebilir. Böyle bir gündem, Meclis'in çalışacağı dönem içerisinde önümüze gelirse, bizim mutlaka bu konuda hanımların kılık kıyafetiyle ilgili bir düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu'ndan geçirmemiz, buna bir yasal statü kazandırmamız, bu konudaki itirazları önemli ölçüde azaltacaktır diye düşünüyorum.

Şu anda Meclis Başkanımızın yasak olmadığını söylemesine rağmen şimdi bir milletvekili arkadaşımızın başörtülü şekilde Genel Kurul'a girmesi, birtakım tartışmaları da gündeme getirecektir. 'Madem böyleydi, bu zamana kadar niye bu yapılmadı' denilebilir. Bu nedenle benim kanaatime göre, içtüzükte bu konuda bir rahatlamayı sağladıktan sonra arzu eden hanım milletvekillerimizin gerekirse başörtülü şekilde Genel Kurul'a girmesinin yolunun açılması daha doğru olur diye değerlendiriyorum" dedi.