CHP, AKP’den Anayasa ‘teminatı’ istedi

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda üzerinde uzlaşılan 59 maddenin yasalaşması için AKP ile CHP arasındaki 45 dakikalık görüşmeye kilit sözcükler damgasını vurdu. CHP kanadı, AKP Grup Başkanvekillerine “Biz size nasıl güveneceğiz” diye sordu. AKP kanadı, “Mutabakat metni yaparız” yanıtı verdi.

CHP Grubunda Akif Hamzaçebi’nin odasında yapılan görüşmelere, AKP Grup başkanvekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Belma Satır, CHP Grup başkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve Engin Altay katıldı. Görüşme sonrasında Hamzaçebi, AKP Grup Başkanvekilleri ile anayasa konusundaki görüşmelerinde, yasama dokunulmazlığı maddesine ilişkin düşüncelerini aktardıklarını söyledi ve “Dört partinin yasama dokunulmazlığına ilişkin varacağı uzlaşma ve onun sonucunda ortaya çıkacak madde, bu maddeler arasına tabii ki dahil edilebilir" dedi.

"Tutuklu milletvekilleri olmazsa olmazınız mı?" sorusuna Hamzaçebi, "Eğer niyet pozitif olursa, bu konuda herkesin uzlaşabileceği bir çözümü bulmanın mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP, ‘geçici madde’ düşünüyor

CHP kanadı, AKP ile uzlaşma sağlanması durumunda Anayasa’ya ‘geçici bir madde’ koyarak Balyoz hükümlüsü MHP Milletvekili Engin Alan ve tutuklu milletvekillerini kurtarmayı amaçlıyor. Bir defaya ve 24. deneme mahsus kaydıyla işin çözüleceğine dikkat çekiyor.