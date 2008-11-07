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Politika

‘CHP, AKP yerine bizden kurtulmayı seçti’

CHP'nin 'Yerel seçimlerde her yerde aday çıkaracağız' sözleriyle solda ittifaka yanaşmamasını eleştiren DSP lideri Sezer, 'CHP’nin AKP’den değil, DSP’den kurtulma

07 Kasım 2008 02:00

DSP’li Yılmaz Büyükerşen'in ‘Yerel seçimlerde CHP bazı illerde aday göstermeyecek' açıklamasının CHP tarafından reddedilmesiyle başlayan gerginlik büyüyor. DSP Başkanı Sezer, “CHP’nin AKP’den değil, DSP’den kurtulma yolunu seçtiğini görüyoruz” dedi 

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, yerel seçimlerde aday gösterme politikasıyla ilgili olarak, "CHP’nin AKP’den değil, DSP’den kurtulma yolunu seçtiğini görüyoruz ki bizden kolay kolay kurtulamazlar" dedi. 
Bir gazetecinin, yerel seçimlerde işbirliğiyle ilgili CHP ve DSP’den farklı açıklamalar yapıldığını hatırlatması üzerine Sezer şunları söyledi: "Ben Trabzon’da, İstanbul’da AKP’li belediyelerden Türkiye’yi esirgemek ve AKP’li belediyelerden Türkiye’yi kurtarmak için DSP’li belediye başkanlarının olduğu illerde CHP’nin, CHP’li belediye başkanlarının olduğu illerde DSP’nin aday çıkartmaması teklifini açıklamıştım. Sayın Büyükerşen de bu yönde bazı sözler söyledi. Ancak CHP, ’Biz işbirliği düşünmüyoruz. 81 ilde seçime gireceğiz’ dedi. Durum bundan ibarettir.

Solda ittifak bilmecesi

DSP hep, örneğin Irak işgal edileceği dönemde kendini feda ederek Türkiye’nin çıkarlarını düşünmüştü. 22 Temmuz seçimleri öncesi toplum duyarlılığını da göz önüne alarak, büyük özveride bulunarak, seçimlere katılmayıp böyle bir adım atmıştı. Eğer muhatap CHP ise CHP’nin AKP’den değil, DSP’den kurtulma yolunu seçtiğini görüyoruz ki bizden kolay kolay kurtulamazlar. Türkiye’nin DSP’ye ihtiyacı var."

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