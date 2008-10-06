CHP: AKP ve TSK hesap versin

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, hükümetin ve askeri yetkililerin, Aktütün Karakolu'na yapılan saldırının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.



“Evlatlarımızı korumasız bırakmaya ne hakkınız var?”



Yazılı bir açıklama yapan Arıtman, Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıda yaşamını yitiren 15 şehidin cenazelerinin dün kaldırıldığını hatırlattı. Canan Arıtman, "Milletimizin yüreğine yine ateş düştü. Düştü de, bu kaçıncı ateş? Yeter artık. Bunu durdurmak hükümetin görevidir. Nerede bu hükümet? Yüce Türk Devletini yedi cihana böyle aciz göstermeye ne hakları var? Devletin sınırlarını korumaya yolladığımız evlatlarımızı böylesine korumasız bırakmaya kimin ne hakkı var? Bunun hesabını hem hükümet hem de askeri yöneticiler vermelidir." diye konuştu.



Trilyonluk zırhlı makam otoları



"Trilyonluk zırhlı makam otoları alınacağına, Aktütün'e korunaklı bir karakol yaptırsaydınız ya" diyen Arıtman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Artık hamasi nutuklar, duya duya ezberlediğimiz içi boş sözler, vaatler duymak istemiyoruz. Hangi yüzle, hangi hakla bu şehit cenazelerine gidebiliyorsunuz? Ne hakkınız var ki cenaze namazında hakkınızı helal ediyorsunuz? Esas onlar, şehitlerimiz size haklarını helal etsinler. Gidin ve asli görevinizi yapın. Bilmem kaç yüzüncü yurtdışı gezilerinizi iptal etmekle milletin yüreğindeki ateşi söndüremezsiniz. Sorumlular hesap vermelidir, bedel ödemelidir. Bir asır sonra bu millete yeniden 'Yemen Türküsü' söyletenler başarısızdır, gitmelidir."

