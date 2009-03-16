CHP: AKP oy için halka baskı yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, ''Başbakan ve bakanlar açık seçik 'AKP adayına oy vermezseniz hizmet alamazsınız' diyerek halka baskı yapıyor. Böyle bir baskı yapılabilir mi'' dedi.





Selvi, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, seçim çalışmalarını bütün illerde başarıyla sürdürdüklerini söyledi.



Oy kullanabilmek için kimliklerde, TC Kimlik numarasının mutlaka bulunması gerektiği uyarısında bulunan Selvi, partililerin sandıklarına sahip çıkmasını istedi.



Başbakan Erdoğan'ın seçim meydanlarında üslubunu bozarak konuşmaya devam ettiğini ancak halkın geçim derdine çare olacak konuları konuşmadığını öne süren Selvi, ''Başbakan ve bakanlar açık seçik 'AKP adayına oy vermezseniz hizmet alamazsınız' diyerek halka baskı yapıyor. Böyle bir baskı yapılabilir mi'' diye konuştu.



Ekonomik krizin Türkiye'de iyice belirginleştiğini, işsiz sayısının 3 milyon 375'e çıktığını, fabrikaların kapanmaya başladığını belirten Selvi, şöyle devam etti:



''Kriz devam ederken Başbakan bu kötü gidişten hiç bahsetmiyor. Başbakanın mitingine gitmek serbest ama bir şartla. Başbakan ne derse alkışlayacaksınız, derdinizi anlatmayacaksınız. Anlatırsanız o alandan sizi götürürler.



Türkiye artık sosyal patlamanın eşiğine geliyor. Başbakan işsizliğe çare bulmuyor. 'Yola devam' diyor. Evet doğru, yola devam. 7 yıldır fabrikaları sattılar, zenginlere peşkeş çektiler. Böyle yola devam. İşsiz kalan, kredi kartı borcu yüzünden icralık olan vatandaşa çare bulacağına vatandaşına hakaret ediyor.''



İşsiz kalıp da kredi kartı borcu yüzünden icralık olanlara, yeni bir yapılanmayla borçlarını zamana bölerek ödeme imkanının getirilmesi, emeklilere, çiftçiye kredi sağlanmasını isteyen Selvi, şunları kaydetti:



''Başbakan ve AKP'nin artık Türkiye'ye verecek bir şeyi kalmamıştır. Bu ülkeyi bu duruma Başbakan ve AKP getirmiştir. Başbakan, geçen gün 'Erken seçimi istemek ihanettir' demiş. Erken seçim ihanetse Anayasa'da erken seçimin şartları yazmazdı.''

