CHP, AKP kongresine temsilci gönderecek mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yarın yapılacak AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne parti olarak temsilci göndermeyeceklerini bildirdi.

Tezcan, yazılı açıklamasında kongreye ilişkin AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı davetiyenin geçen hafta kendilerine ulaştığını hatırlattı.

Yıldırım'a daveti için teşekkürlerini ileten Tezcan, gerek Yıldırım, gerekse genel başkan yardımcıları tarafından söz konusu kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa aday olacağının açıklandığını anımsattı.

Hatta bu açıklamalarda, salon düzeninde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık forslarına da yer verileceğinin belirtildiğini aktaran Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir şahsın bir partinin genel başkanlığına adaylığının konuşulması dahi mevcut anayasamızın açık ihlalidir." açıklamasını yaptı.

Anayasa'ya göre bir Cumhurbaşkanının göreve başlarken TBMM önünde, "…Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim." şeklinde yemin ettiğini vurgulayan Bülent Tezcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Görüleceği üzere Anayasamıza göre mevcut cumhurbaşkanı, üstüne aldığı tüm görevleri tarafsızlıkla yerine getirme konusunda, üstelik 'Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda' namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş biridir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 'seçilen cumhurbaşkanının partisi ile bağının kesileceğini' düzenleyen 4'üncü maddesi de halen yürürlüktedir. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nin bütün bu düzenlemelere ve yerleşik siyaset geleneğimize aykırı olarak tarafsız cumhurbaşkanlığının şeklen devam eden son izini de yok etmeye dönük olduğu aşikardır.

Tarafsız cumhurbaşkanı niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan parti genel başkanlığını tescil edecek, 'tek adam rejimi' arzusunu gerçekleştirmeye dönük bu kongrede bulunmak siyasal ilkelerimiz ve meşruiyet anlayışımıza uygun değildir. Bu nedenle faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmekle yükümlü bulunan bir siyasi partinin, Anayasa'nın açıkça ihlal edileceği kongresine katılmayacağız."