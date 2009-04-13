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Politika

CHP: AKP hukuka aykırı eylemlerin odağı

13 Nisan 2009 21:12

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Türkiye'de hukuk devletinin siyasal iktidar eliyle çökertildiğini iddia ederek, "AKP, hukuka aykırı eylemlerin odağı haline gelmiştir" dedi.

Okay, TBMM'de gazetecilerin soruları üzerine, "Ergenekon" soruşturmasındaki son gözaltıları değerlendirdi.

Türkiye'de birilerinin, "Benim sıram niye gelmiyor?" diye eziklik hissetmeye başlayacağını ifade eden Okay, Cumhuriyet'in değerlerini savunan, Atatürkçü kişilerin bir şekilde gözaltına alındığını ileri sürdü. Okay, "Çok hazin, vahim bir tablo. Türkiye'de bir tiyatro sahneleniyor" diye konuştu.

"Ergenekon soruşturmasının, siyasi iktidarın siparişi ve şantaj aracı olduğunu" öne süren Okay, soruşturmanın yöntemini de eleştirdi.

Okay, hakim ve savcıların telefonlarının dinlenildiği yönündeki iddiaları anımsatarak, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in bu konuda sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Yargı üzerinde "siyasi tahakkümün, telekomünikasyon yoluyla" kurulduğu iddiasında bulunan Okay, Türkiye'de yargıç güvencesi ve hakim teminatı kalmadığını söyledi.

Okay, "Türkiye'de hukuk devleti, siyasal iktidar eliyle çökertilmiştir. Buna göz yuman AKP, hukuk devletine aykırı eylemlerin odağı haline gelmiştir. Anayasa'nın 68 ve 69. maddelerine göre, buna neden olan partilerin kapatılması hüküm altına alınmıştır" diye konuştu.

Siyasi iktidarın, medya, sendikalar, sivil toplum örgütleri üzerinde baskı kurduğunu da ileri süren Okay, "Türkiye'deki demokrasi ise faşizmi nasıl tanımlayacağız?" diye sordu.

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