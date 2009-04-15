CHP: AKP emekliyi görmüyor

Muğla CHP Milletvekili Ali Arslan, AKP Hükümeti'nin, yüzde 75'i borç batağında olan ve kan ağlayan emeklileri görmezden geldiğini öne sürdü.



Ali Arslan, TBMM'ye verdiği araştırma önergesinde, 8 milyon 900 bin emeklinin 6 milyon 739 bininin açlık sınırın altında maaş alıdığını bildirdi. Gelişmiş ülkelerde ikinci yaşam olan emekliliğin, ülkemizde yaşam mücadelesi haline getirildiğini iddia eden Arslan, kendi geçimini zor sağlayan emeklilerin şimdi de işsiz kalan çocuklarını geçindirmeye mahkum edildiğini vurguladı. Önergesinde, 2008 yılında emekliye yüzde 9.22, doğalgaza yüzde 72.6, elektriğe de yüzde 57.1 zam yapıldığını belirten Arslan şöyle devam etti:



``Giderek eriyen alım gücü nedeniyle sağlıklı beslenemeyen ve gelirlerinin büyük bölümünü sağlık, ısınma ve kira giderine harcayan emeklilerimiz 1 Ekim 2008 itibarıyla 5510 sayılı kanuna istinaden sağlık katkı payı ödemeye başladı. Verilen zamlar, sağlık için ödenen katkı payı tutarını dahi karşılayamıyor. İktidar tarafından reform olarak adlandırılan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bu yönüyle de beklentileri karşılayamadı. 8 milyon 900 bin emeklinin 6 milyon 739 bini açlık sınırın altında maaş alıyor. AKP Hükümeti, yüzde 75'i borç batağında olan ve kan ağlayan emeklileri görmezden geliyor. Milyonlarca kişinin yaşamını doğrudan ilgilendiren işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin sorunlarına biran önce çözüm bulunmalıdır.''



