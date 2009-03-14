CHP afişlerinde Baykal yok

Adaylar, afişlerinde genellikle liderleriyle çekilmiş fotoğraflarını koyuyor oysa İstanbul'da farklı bir durum var



Yerel seçimlerde tüm Türkiye’de adaylar son viraja doğru yaklaşırlarken sokakları dolduran tanıtım afişlerinde ise dikkat çekici bir detay yer alıyor. İstanbul’daki belediye başkan adayları, parti afişlerinde farklı isimlerle yan yana fotoğraf çektirmiş durumda. AKP’liler tanıtım afişlerinde Başbakan Erdoğan’la yan yana fotoğrafları tercih ederken, CHP’liler ise genel başkanları Deniz Baykal’ı değil, İstanbul Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyorlar.



AKP’liler Erdoğan’la aynı karede



AKP’nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara, Fatih Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir yalnızca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la aynı karede yer almayı tercih edenlerden. AKP’nin Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Ahmet Misbah Demirican ve Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Sibel Çarmıklı ise aday tanıtım afişlerinde hem Başbakan Erdoğan hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la aynı karede yer alıyorlar.



Kılıçdaroğlu’yla omuz omuza



İstanbul’daki CHP’li Belediye Başkan Adayları ise AKP’lilerin aksine genel başkanlarıyla değil, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla aynı karede yer almayı seçmiş durumdalar. CHP’nin Fatih Belediye Başkan Adayı Can Özyedierler, Kılıçdaroğlu’yla tokalaşırken çekilmiş bir fotoğrafını afişine taşımış durumda.



CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler’de Kemal Kılıçdaroğlu’yla yan yana çekilmiş bir fotoğrafını parti seçim minibüsünde kullanıyor. CHP’nin Kağıthane Belediye Başkanı Adayı Av. Zeynel Öztürk ve Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sema Barlın ise, Kemal Kılıçdaroğlu’yla omuz omuza ve el sallarken çekilmiş fotoğraflarını afişlerinde kullanmayı seçmişler. CHP İstanbul Belediye Başkan adaylarının afişlerindeki en dikkat çekici nokta ise CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın afişlerde yer almaması.



Umutlar Kılıçdaroğlu’nda



CHP’lilerin umutlarını Kılıçdaroğlu’na bağladıkları seçim afişlerinden açıkça belli oluyor. AKP’li tüm adaylar Erdoğan’la birlikte görünürken, CHP’lilerin yanında Baykal değil sadece Kılıçdaroğlu var. Yakın dostları hem tipi, hem de sakin ve kararlı tavrı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu Hindistan’ın efsanevi lideri Gandi’ye benzetiyor.

