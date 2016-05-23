CHP, AFAD’a bağlı kamplarda Suriyeli çocuklara cinsel istismarlarla ilgili araştırma istedi

CHP, AFAD’a bağlı geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyeli çocuk ve kadınların maruz kaldığı her türlü istismarın tüm boyutlarıyla araştırılması ve istismarların önüne geçecek politikaların belirlenmesi için TBMM’ye araştırma önergesi verdi. CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin hazırladığı önergede, Suriyelilerin kaldığı kamplarda çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismarın bitmediği hatırlatıldı kamp yönetimi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ihmal ve kusurları bulunduğuna dikkat çekildi. CHP’li Ekici, Nizip’ten sonra İslahiye'de ortaya çıkan çocuklara yönelik cinsel istismar olayının bu kampa has bir durum olmadığını bütün kamplarda olduğunu öne sürdü.

CHP’li i Akif Ekici'nin Meclis Komisyonu kurulmasına ilişkin önergesi şöyle:

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2016 tarihinde açıkladığı istatistiklere göre biyometrik verileriyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 2.748.367’dir. Bunlardan 264.169’u ise geçici barınma merkezi olarak adlandırılan 10 ildeki 26 çadırkent ve konteynerkentte yaşamaktadır.

"Bugüne kadar geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilerin cinsel istismar, küçük yaşta zorla evlendirilme, seks işçisi olarak çalışmaya veya suça zorlanma gibi tehlikelerle karşı karşıya olduklarına dair pek çok haber, araştırma ve inceleme yapılmıştır. Ancak yetkililer tarafından bu uyarılar her seferinde inkâr edilmiş ve tedbir almaya yönelik girişimde bulunulmamıştır.

"Örneğin 22 yaşındaki Suriyeli evli ve üç çocuklu bir kadının ses kaydı ile ortaya çıkan olayda AFAD kampında kalan kadın 20 gün boyunca yetkili kişi de dâhil çok sayıda kişiyle ilişkiye girmeye zorlandığını, şikâyette bulunduğunda ise hiçbir şey yapılmadığını, kendisinin başka bir kampa gönderildiğini anlatmaktadır. Karkamış çadırkentinde kadınların şantajla fuhuşa zorlandıkları, jandarma ve AFAD’ın bundan haberdar olduğu, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmadığı ortaya çıkmıştır. Hatay’ın Yayladağı, Apaydın ve Altınözü geçici barınma merkezlerinde çok sayıda taciz ve tecavüz olayının yaşandığı bilinmektedir. Yine Kilis’te bulunan Öncüpınar konteynerkentinde Suriyeli bir kadının kamp çalışanı tarafından tecavüze uğradığı, ancak hakkında işlem yapılmadığı medyada yer almıştır. Son olarak Gaziantep’te bulunan Nizip 1 Çadırkenti’nde 30 erkek çocuğuna temizlik görevlisi tarafından cinsel istismar bulunulduğu kamuoyuna açıklanmıştır. Bu olayla ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada cinsel istismar kabul edilerek konunun 2015'te yargıya taşındığı ve gerekli tüm idari tedbirlerin uygulandığı bilgisine yer verilmiştir. Ancak 30 erkek çocuğuna cinsel istismar vakasında ortaya çıkan bilgiler AFAD’ın ihmalleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın duyarsızlığını gözler önüne sermiştir. Eylül 2015’ten bu yana 4 duruşmanın yapıldığı cinsel istismar davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı haberdar olmasına rağmen katılmamış, ancak medyada geniş bir biçimde yer almasından sonra 12.05.2016’da duruşmalara katılma dilekçesi vermiştir. Çadırkent müdürlüğü ve dolayısıyla AFAD’ın ise cinsel istismara uğrayan ve koruma altında olması gereken çocuklardan ikisinin kamptan çıkmasında, olayın gerçekleştiği yerdeki kameraların bozuk olmasında, cinsel istismarı gerçekleştiren temizlik görevlisini görevden uzaklaştırmak yerine göre yeri değişikliğine gitmesinde ihmalleri bulunmaktadır.

"Yukarıda verilen örnekler üç gerçeği gözler önüne sermektedir. Bunlardan birincisi AFAD’a bağlı geçici barınma merkezlerinde kadınlar ve çocuklar cinsel istismar, fuhuşa zorlanma, suça sürüklenme tehlikeleriyle karşı karşıyadırlar. İkincisi kamplarda gerçekleşen bu insanlık dışı olaylarda yetkililerin ya suçun içinde bulunmaları ya da göz yummaları veya üstünü örtmeye çalışmalarıyla ciddi sorumlulukları vardır. Üçüncüsü ise bu suçları işleyenler bugüne kadar bir şekilde korunmuş ve hak ettikleri cezalara çarptırılmamışlardır. Bu durum da kamplarda özellikle Suriyeli kadın ve çocukların maruz kaldığı her türlü istismarın artarak devam etmesine neden olmaktadır.

"Ulusal ve uluslararası basında sürekli ve yaygın şekilde yer alan bu haberlerle ülkemiz misafirlerine sahip çıkamayan, himayesi altındaki kamplarda insan hakları ihlallerinin sıkça yaşandığı bir ülke profili çizmektedir. Tüm bu nedenlerle AFAD’a bağlı geçici barınma merkezlerinde Suriyelilerin yaşadığı her türlü istismarın araştırılması için bir Meclis araştırma komisyonu kurulması elzemdir."