CHP'nin adayları ABD dönüşünde kesinleşecek

CHP, büyükşehir belediye başkan adaylarının büyük bölümünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin ardından açıklayacak. Ankara ve İzmir adaylarının ise Aralık sonunda açıklanması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sonrasında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda son şekli verilecek olan aday listesi, Parti Meclisi'nin onayına sunulacak.

Bir önceki Parti Meclisi toplantısında 295 il ve ilçe belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyuna açıklayan CHP, Aralık ayındaki toplantıda ise 300 adayı açıklayacak. Bu adaylar arasında başta İstanbul olmak üzere bir çok büyükşehirin yeralacağı belirtiliyor. Ancak Ankara ve İzmir bu listede olmayacak.

İstanbul'da Mustafa Sarıgül ismi önde. Eskişehir, Aydın ve Ordu'da mevcut belediye başkanları Yılmaz Büyükerşen, Özlem Çerçioğlu ve Seyit Torun ile yola devam edilecek. Gaziantep'te eski milletvekili Akif Ekici, Kayseri'de eski DYP milletvekili Osman Çilsal, Bursa'da ise DSP'li eski belediye başkanı Erdoğan Bilenser'in aday gösterilmesi bekleniyor. Parti meclisi sonrası açıklanmayacak olsa da İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Ankara'da ise Muharrem İnce, Ankaragücü Kulübü eski başkanı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Yalçın Karatepe gibi isimlere eski ANAP'lı Lütfullah Kayalar da eklendi. Mansur Yavaş defterinin ise CHP'de tamamen kapandığı belirtiliyor.