CHP adayı Odabaşı: Kadıköy; sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmenin öncü ilçesi olacak

CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği, Şerdil Dara Odabaşı yazılı bir açıklama yaparak kendini tanıttı. 26 yıldır Kadıköy’de ikamet ettiğini ve CHP’li bir aile olan Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Odabaşı ”Ulu Önderimiz ve ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyecek, Kadıköy'ü sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmenin öncü ilçesi olacak” dedi.

Şerdil Dara Odabaşı’nın açıklaması şöyle:

“26 yıldır Kadıköy'de yaşayan, çağdaş, demokratik yönetim anlayışı ve hizmette eşitlik ilkesini savunan bir avukatım. T.B.M.M 2. 3. 4. dönem milletvekili Mahmut Odabaşı'ndan başlayarak aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş bir Türkiye için çalışan Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdi olarak 1989 yılından bu yana aktif siyasetin içindeyim. Bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan yardımcılığı, İl Başkan Vekilliği ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundum. Partimizin son Parti Meclisi toplantısında alınan kararla, Kadıköy Belediye Başkan adayı oldum. Kadıköy'ü sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye örnek bir ilçe yapacağız. Ulu Önderimiz ve ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyecek, Kadıköy'ü sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmenin öncü ilçesi olacak.”