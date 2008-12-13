CHP adayı için anket yapacak

CHP’nin İstanbul’un birçok ilçesindeki belediye başkan adayları hemen hemen kesinleşti. Büyükşehir adayının kim olacağının anketle belirleneceği bildirildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 21 Aralık’ta yapılacak program ve tüzük kurultayının ardından, yaklaşık 100 bin kişinin partilerine katılacağını söyledi.
CHP’nin İstanbul’un birçok ilçesindeki belediye başkan adayları hemen hemen kesinleşti. Büyükşehir adayının kim olacağı ise yapılacak anketin ardından açıklanacak.
Yakında bir grup sanatçının partilerine katılacağını belirten İl Başkanı Tekin, “Program ve tüzük kurultayından sonra 100 bine yakın vatandaşımız CHP’ye üye olacak. En kısa zamanda bu katılımı gerçekleştireceğiz” dedi. Bayramın ikinci günü GP, DP, ANAP ve AKP’den yöneticilerin CHP’ye katıldığına dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:
“İstanbul’da beklentimizin çok üstünde gelişmeler var. Özellikle son bir aydır partimize büyük ilgi var. İl binamıza ve ilçelerimize bireysel başvuru yapan çok sayıda vatandaşımız var. Partiye katkı sunmak istiyorlar. Çok ilginçtir daha şimdiden binlerce insan sandıkta görev almak için başvuruda bulundu. Gönüllü insanlar.”
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını anket yoluyla belirleyecek. Vatandaşlara, Kemal Derviş, Tanıl Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Ercan Karakaş, Berhan Şimşek ve İlhan Kesici’ye ilişkin tercihleri sorulacak. Büyükşehir için adı geçen Ercan Karakaş’ın Şişli’den adaylığı da gündemde.
Arif Sağ da yarışacak
Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler şöyle:
Bağcılar: Bayram Ali Çeşmeli
Tuzla: Cemil Ekşi
Bayrampaşa: Bahri Sipahioğlu
Bahçelievler: Saffet Bulut
Sultanbeyli: Osman Nuri Bedir
Kağıthane: Gültekin Salter
Şile: Emre Çayıroğlu
Sancaktepe: Arif Sağ
Kartal: Emre Saltık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Güngören: Lemi Çelik
Beykoz: Cem Davran
Şişli: Ercan Karakaş
Adalar: Demir Gonca
Ümraniye: Hüseyin Sipahioğlu
Fatih: Oktay Ekinci.