CHP adayı için anket yapacak

CHP’nin İstanbul’un birçok ilçesindeki belediye başkan adayları hemen hemen kesinleşti. Büyükşehir adayının kim olacağının anketle belirleneceği bildirildi.



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 21 Aralık’ta yapılacak program ve tüzük kurultayının ardından, yaklaşık 100 bin kişinin partilerine katılacağını söyledi.

CHP’nin İstanbul’un birçok ilçesindeki belediye başkan adayları hemen hemen kesinleşti. Büyükşehir adayının kim olacağı ise yapılacak anketin ardından açıklanacak.

Yakında bir grup sanatçının partilerine katılacağını belirten İl Başkanı Tekin, “Program ve tüzük kurultayından sonra 100 bine yakın vatandaşımız CHP’ye üye olacak. En kısa zamanda bu katılımı gerçekleştireceğiz” dedi. Bayramın ikinci günü GP, DP, ANAP ve AKP’den yöneticilerin CHP’ye katıldığına dikkat çeken Tekin, şöyle konuştu:



“İstanbul’da beklentimizin çok üstünde gelişmeler var. Özellikle son bir aydır partimize büyük ilgi var. İl binamıza ve ilçelerimize bireysel başvuru yapan çok sayıda vatandaşımız var. Partiye katkı sunmak istiyorlar. Çok ilginçtir daha şimdiden binlerce insan sandıkta görev almak için başvuruda bulundu. Gönüllü insanlar.”



CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını anket yoluyla belirleyecek. Vatandaşlara, Kemal Derviş, Tanıl Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Ercan Karakaş, Berhan Şimşek ve İlhan Kesici’ye ilişkin tercihleri sorulacak. Büyükşehir için adı geçen Ercan Karakaş’ın Şişli’den adaylığı da gündemde.



Arif Sağ da yarışacak



Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan bazı isimler şöyle:



Bağcılar: Bayram Ali Çeşmeli

Tuzla: Cemil Ekşi

Bayrampaşa: Bahri Sipahioğlu

Bahçelievler: Saffet Bulut

Sultanbeyli: Osman Nuri Bedir

Kağıthane: Gültekin Salter

Şile: Emre Çayıroğlu

Sancaktepe: Arif Sağ

Kartal: Emre Saltık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Güngören: Lemi Çelik

Beykoz: Cem Davran

Şişli: Ercan Karakaş

Adalar: Demir Gonca

Ümraniye: Hüseyin Sipahioğlu

Fatih: Oktay Ekinci.





