T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP aday listesini YSK'ya teslim etti

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 24 Haziran'da yapılacak 27

21 Mayıs 2018 22:55

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 24 Haziran\'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) sundu. CHP\'nin 600 kişilik milletvekili aday listesi CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet tarafından YSK\'ya teslim edildi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2’nci Bölge 1’nci sıradan aday olurken 18 MYK üyesinin tamamı ile Deniz Baykal\'ın da aday listesinde yer aldığı görüldü. Eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya’dan milletvekili adayı gösterilirken, CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. bölge ilk sırada yer aldı. Eski bakan Abdullatif Şener, Konya birinci sıradan aday gösterildi. Eren Erdem ise listede yer almadı. Eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko İzmir 1. bölge 4. sıradan aday oldu. 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Tuncay Özkan, yine İzmir\'den aday gösterildi.

CHP’nin 24 Haziran\'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel  Seçimi milletvekili aday listesi şöyle:

ADANA 01           AYHAN BARUT

ADANA 02           ORHAN SÜMER

ADANA 03           MÜZEYYEN ŞEVKİN

ADANA 04           BURHANETTİN BULUT

ADANA 05           RIZA METE

ADANA 06           OYA TEKİN

ADANA 07           OSMAN BERKE DUVAN

ADANA 08           ERTAN  KARAOĞLU

ADANA 09           MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

ADANA 10           BÜLENT ÖĞRÜ

ADANA 11           BÜLENT MARAKLI

ADANA 12           BERFU SALICI    YAKIT

ADANA 13           SIDIKA  HALICIOĞLU

ADANA 14           ONUR   AKPINAR

ADANA 15           ÖZGÜR ULAŞ     ILGIN

ADIYAMAN        01           ABDURRAHMAN TUTDERE

ADIYAMAN        02           MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

ADIYAMAN        03           MAHMUT NEDİM  EVLİ

ADIYAMAN        04           SONGÜL VARKİ                YILDIRIM

ADIYAMAN        05           MÜSLÜM ASLANOĞLU

AFYONKARAHİSAR         1 BURCU KÖKSAL

AFYONKARAHİSAR         2  AHMET HAKAN UYAN

AFYONKARAHİSAR         3             İSMAHAN           NERGİZ

AFYONKARAHİSAR         4             RAMAZAN          AKGÖZ

AFYONKARAHİSAR         5             ERTUĞRUL         YILMAZ

AFYONKARAHİSAR         6             HATİCE GÖKOĞLU

AĞRI     1             KEMALETTİN     KOÇAK

AĞRI     2             MUHAMMED    ASLAN

AĞRI     3             MEHMET SIDDIK              YEL

AĞRI     4             MURAT                YILDIRIM

AKSARAY            1             ALİ ABBAS          ERTÜRK

AKSARAY            2             RAMAZAN          FİDAN

AKSARAY            3             PELİNSU              YILDIRIM

AKSARAY            4             ALİ         EŞMEKAYA

AMASYA             1             MUSTAFA           TUNCER

AMASYA             2             MEHMET             GÖL

AMASYA             3             HÜSEYİN             ACAR

ANKARA 1          1             TEKİN    BİNGÖL

ANKARA 1          2             LEVENT GÖK

ANKARA 1          3             ALİ HAYDAR       HAKVERDİ

ANKARA 1          4             BÜLENT               KUŞOĞLU

ANKARA 1          5             GAMZE TAŞCIER

ANKARA 1          6             EKREM KEREM  OKTAY

ANKARA 1          7             MEHMET HADİMİ           YAKUPOĞLU

ANKARA 1          8             HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

ANKARA 1          9             ALİ HİKMET        AKILLI

ANKARA 1          10           AYLİN    YAMAN

ANKARA 1          11           UMUT  ERARSLAN

ANKARA 1          12           KAMER GÖZAÇIK            ŞEN

ANKARA 1          13           CANSEL                GÜVEN

ANKARA 2          1             MURAT                EMİR

ANKARA 2          2             YILDIRIM             KAYA

ANKARA 2          3             SEMRA DİNÇER

ANKARA 2          4             KENAN NUHUT

ANKARA 2          5             MURAT                KAVUNCU

ANKARA 2          6             BEKİR SAMİ        DOĞAN

ANKARA 2          7             ALİBEY  YÜKSEL

ANKARA 2          8             DENİZ   ÇAKIR

ANKARA 2          9             MUSTAFA NADİR            ER

ANKARA 2          10           SUNA    KERİMOĞLU

ANKARA 2          11           BARIŞ CAN         SARAÇOĞLU

ANKARA 3          1             AHMET HALUK KOÇ

ANKARA 3          2             NİHAT   YEŞİL

ANKARA 3          3             SERVET ÜNSAL

ANKARA 3          4             ALİ         BAŞKARAAĞAÇ

ANKARA 3          5             AHMET ERSEN  ÖZSOY

ANKARA 3          6             AHMET MEŞE

ANKARA 3          7             UMUT  AKDOĞAN

ANKARA 3          8             BATTAL YILDIZ

ANKARA 3          9             GÜLŞAH DENİZ ATALAR

ANKARA 3          10           TEMEL BORGA  BUDAK

ANKARA 3          11           İLKE       ÇAKAR

ANKARA 3          12           BİLAL     YILMAZ

ANTALYA            1             DENİZ   BAYKAL

ANTALYA            2             ÇETİN OSMAN  BUDAK

ANTALYA            3             RAFET   ZEYBEK

ANTALYA            4             AYDIN   ÖZER

ANTALYA            5             CAVİT   ARI

ANTALYA            6             FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

ANTALYA            7             SEVGİ   DOĞAN

ANTALYA            8             NUSRET               BAYAR

ANTALYA            9             ŞENGÜL               YEŞİLDAL

ANTALYA            10           VAHAP TUNCER

ANTALYA            11           KEMAL BİLAL     ÖNER

ANTALYA            12           ALİ         TAKAVUT

ANTALYA            13           SİBEL     GEZEN

ANTALYA            14           NAZMİ GÜNDÜZ

ANTALYA            15           ÖZLEM ŞAHİN

ANTALYA            16           İSMAİL HAKKI   GÜL

ARDAHAN          1             ÖZTÜRK               YILMAZ

ARDAHAN          2             YUNUS DÜNDAR

ARTVİN                1             UĞUR   BAYRAKTUTAN

ARTVİN                2             YALÇIN EMİRALİOĞLU

AYDIN   1             BÜLENT               TEZCAN

AYDIN   2             HÜSEYİN             YILDIZ

AYDIN   3             SÜLEYMAN        BÜLBÜL

AYDIN   4             MUSTAFA İBERYA           ARIKAN

AYDIN   5             ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM

AYDIN   6             KAAN    ERÇETİN

AYDIN   7             KEMAL GÜNERİ

AYDIN   8             FULYA   ÜSTÜNDAĞ

BALIKESİR           1             AHMET AKIN

BALIKESİR           2             FİKRET  ŞAHİN

BALIKESİR           3             ENSAR  AYTEKİN

BALIKESİR           4             İRFAN   BARIŞ

BALIKESİR           5             SEVAL   BOZKURT

BALIKESİR           6             ENDER  BİÇKİ

BALIKESİR           7             NEŞE     ZENGİN

BALIKESİR           8             BERRİN GENÇOĞLU

BALIKESİR           9             OĞULCAN          KOÇAK

BARTIN 1             AYSU     BANKOĞLU

BARTIN 2             FAHRİ   ÖZSOY

BATMAN             1             AYHAN IŞIK

BATMAN             2             KAYAHAN           KIRMIZITAŞ

BATMAN             3             NİHAT   DEMİR

BATMAN             4             BÜNYAMİN        NAYMAN

BATMAN             5             HAMİT  KESKİN

BAYBURT            1             İKBAL    OKUR

BİLECİK 1             YAŞAR  TÜZÜN

BİLECİK 2             FAİK      AKARKARASU

BİNGÖL               1             VAHDETTİN        UZUNYAYLA

BİNGÖL               2             MEHMET             EVRAN

BİNGÖL               3             ÇETİN    SAĞSÖZ

BİTLİS    1             SIDDIK  GÖZEGER

BİTLİS    2             SÜLEYMAN        BAŞTÜRK

BİTLİS    3             TUFAN SUBAŞI

BOLU    1             TANJU  ÖZCAN

BOLU    2             ÖZER     ÖZCAN

BOLU    3             HÜSEYİN CAHİT                ÇINGI

BURDUR              1             MEHMET             GÖKER

BURDUR              2             RECEP   MUTLUCAN

BURDUR              3             OSMAN               GÖK

BURSA 1              1             LALE      KARABIYIK

BURSA 1              2             ERKAN  AYDIN

BURSA 1              3             NURHAYAT        ATLACA KAYIŞOĞLU

BURSA 1              4             KAYIHAN             PALA

BURSA 1              5             ÖZGÜR ERDURSUN

BURSA 1              6             GÜRKAN             ESEN

BURSA 1              7             DENİZ   BAYKAL

BURSA 1              8             SERKAN               ÖZTÜRK

BURSA 1              9             İBRAHİM             MART

BURSA 1              10           AYTAÇ  ŞAHİN

BURSA 2              1             ORHAN SARIBAL

BURSA 2              2             YÜKSEL ÖZKAN

BURSA 2              3             MUSTAFA           ŞENYURT

BURSA 2              4             ERKAN  DÖNMEZ

BURSA 2              5             SÜLEYMAN        AYYILMAZ

BURSA 2              6             ŞAHİN   SEVİNÇ

BURSA 2              7             MERAL ALTUNTAŞ

BURSA 2              8             KEMAL ATAN

BURSA 2              9             BARAN GÜNEŞ

BURSA 2              10           HÜLYA  DİNK

ÇANAKKALE       1             MUHARREM      ERKEK

ÇANAKKALE       2             ÖZGÜR CEYLAN

ÇANAKKALE       3             METİN ÜMİT     URAL

ÇANAKKALE       4             SONGÜL              ŞENTÜRKLÜ

ÇANKIRI              1             MURAT BERAT  ATALAY

ÇANKIRI              2             İBRAHİM             GÖNÜLTAŞ

ÇORUM               1             TUFAN KÖSE

ÇORUM               2             BURÇİN SOLMAZ             POLAT

ÇORUM               3             GÜRSEL               YILDIRIM

ÇORUM               4             MEHMET             TAHTASIZ

DENİZLİ                1             GÜLİZAR BİÇER KARACA

DENİZLİ                2             KAZIM  ARSLAN

DENİZLİ                3             HAŞİM TEOMAN             SANCAR

DENİZLİ                4             ÜNAL    KARAOSMANOĞLU

DENİZLİ                5             ÖZGÜR SAVAŞ  BAYAR

DENİZLİ                6             İLHAN   ÖZCAN

DENİZLİ                7             ŞENİZ    DOĞAN

DENİZLİ                8             BİLGEHAN          BURGUL

DİYARBAKIR       1             MAHMUT AZİZ USAL

DİYARBAKIR       2             TURGUT              KILIÇ

DİYARBAKIR       3             MEHMET ŞERİF DOĞRU

DİYARBAKIR       4             AHMET ÖZGÜVERCİN

DİYARBAKIR       5             BERİVAN             ALABALIK

DİYARBAKIR       6             HEBUN KAPLAN

DİYARBAKIR       7             DENİZCAN          EŞİYOK

DİYARBAKIR       8             EMRAH ANLI

DİYARBAKIR       9             GÜLAY  EMRE

DİYARBAKIR       10           UMUT  YETİŞSİN

DİYARBAKIR       11           ABDURRAHMAN BERAT               AKTAŞ

DİYARBAKIR       12           BEHİYE  KÜDEN

DÜZCE  1             ZAFER   TEBER

DÜZCE  2             İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ

DÜZCE  3             HASAN SERVET ÖKTEM

EDİRNE 1             OKAN   GAYTANCIOĞLU

EDİRNE 2             EDİZ       ÜN

EDİRNE 3             YAKUP  ATALAY

EDİRNE 4             ERDOĞAN          GÜMÜLCİNELİ

ELAZIĞ 1             GÜRSEL               EROL

ELAZIĞ 2             EMRAH ÖZDEN

ELAZIĞ 3             AYTEN  ÇEKİL

ELAZIĞ 4             NAZMİ GÜRBÜZ

ELAZIĞ 5             MESUT BASKAN

ERZİNCAN          1             AYHAN DOĞAN

ERZİNCAN          2             TUĞRUL              YILDIRIM

ERZURUM          1             NACİ     TURAN

ERZURUM          2             NAMİYE               SINIRKAYA

ERZURUM          3             GENÇAY              UĞRAŞ

ERZURUM          4             SERHAT CAN      EŞ

ERZURUM          5             TACETTİN            KIZILOĞLU

ERZURUM          6             YUNUS POLAT

ESKİŞEHİR           1             UTKU    ÇAKIRÖZER

ESKİŞEHİR           2             JALE NUR            SÜLLÜ

ESKİŞEHİR           3             NURAY AKÇASOY

ESKİŞEHİR           4             MEHMET ENGİN              ÇAKMAK

ESKİŞEHİR           5             SİNAN  ÖZKAR

ESKİŞEHİR           6             SİBEL     YEŞİLDAL

ESKİŞEHİR           7             METİN  TOMSUK

GAZİANTEP        1             BAYRAM             YILMAZKAYA

GAZİANTEP        2             İRFAN   KAPLAN

GAZİANTEP        3             HÜSEYİN             YALÇIN

GAZİANTEP        4             ÖZGÜR YILMAZ

GAZİANTEP        5             HASAN ÖZTÜRKMEN

GAZİANTEP        6             HÜSEYİN CAHİT                KARGINER

GAZİANTEP        7             NACİ     KILIÇ

GAZİANTEP        8             ADİLE MERVE    ALTINBAŞ YILMAZ

GAZİANTEP        9             NESRİN TUNCEL

GAZİANTEP        10           SELİM   KARAHAN

GAZİANTEP        11           ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

GAZİANTEP        12           NERİN   TÜRKMEN

GAZİANTEP        13           YILMAZ DEMİRDELEN

GAZİANTEP        14           MEHMET TURAN             GÜNDOĞDU

GİRESUN             1             NECATİ TIĞLI

GİRESUN             2             REŞAT NURİ       ÖZDEMİR

GİRESUN             3             İBRAHİM             AKGÜN

GİRESUN             4             SUAT     ÖNDAŞ

GÜMÜŞHANE   1             MAHİR CAN

GÜMÜŞHANE   2             RAMAZAN          AYAS

HAKKARİ             1             NAZIM DEMİR

HAKKARİ             2             ERŞAT   İNAN

HAKKARİ             3             NAZMİ KIZILBAN

HATAY  1             MEHMET             GÜZELMANSUR

HATAY  2             SUZAN ŞAHİN

HATAY  3             SERKAN               TOPAL

HATAY  4             İSMET   TOKDEMİR

HATAY  5             MEHMET RİYAT                KIRMIZIOĞLU

HATAY  6             HASAN RAMİZ  PARLAR

HATAY  7             NERMİN              YILDIRIM KARA

HATAY  8             GÖKHAN             ÖZER

HATAY  9             BİLGEN DUMAN

HATAY  10           HAMİDE              VURAL

HATAY  11           DÖNDÜ DİLAN  KARTAL

IĞDIR    1             METİN  OVA

IĞDIR    2             İDRİS     AKTAŞ

ISPARTA              1             MUSTAFA           CEYHAN

ISPARTA              2             İSA ÖNDER         DİNÇTÜRK

ISPARTA              3             ZAFER   SAĞLAM

ISPARTA              4             EYUP     ERSOY

İSTANBUL-1       1             İBRAHİM ÖZDEN             KABOĞLU

İSTANBUL-1       2             MEHMET AKİF  HAMZAÇEBİ

İSTANBUL-1       3             GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

İSTANBUL-1       4             ONURSAL           ADIGÜZEL

İSTANBUL-1       5             FETHİ    AÇIKEL

İSTANBUL-1       6             GÜRSEL               TEKİN

İSTANBUL-1       7             İLHAN   KESİCİ

İSTANBUL-1       8             OĞUZ KAAN      SALICI

İSTANBUL-1       9             MAHMUT           TANAL

İSTANBUL-1       10           SALİHA SERA     KADIGİL SÜTLÜ

İSTANBUL-1       11           HÜSEYİN EMRE BAĞCE

İSTANBUL-1       12           MUSTAFA OKTAY            AKSU

İSTANBUL-1       13           HASAN UZUNYAYLA

İSTANBUL-1       14           MUSTAFA           ÖZTAŞKIN

İSTANBUL-1       15           TAHSİN USTA

İSTANBUL-1       16           HÜSEYİN             SAĞ

İSTANBUL-1       17           BERİL     ÖNER

İSTANBUL-1       18           YÜKSEL TAŞKIN

İSTANBUL-1       19           HASAN BASRİ    ÖZBEK

İSTANBUL-1       20           DENİZ DOĞAN  GÜNAY

İSTANBUL-1       21           ERTAN  AKSOY

İSTANBUL-1       22           NURAY ÇEPNİ

İSTANBUL-1       23           DUYGU ÇELİK

İSTANBUL-1       24           ARZU    ÖZALP

İSTANBUL-1       25           PINAR   UZUN

İSTANBUL-1       26           TUBA    TORUN

İSTANBUL-1       27           ALİ RIZA               YILDIRIM

İSTANBUL-1       28           YÜCEL   OTO

İSTANBUL-1       29           MURAT                CİRAV

İSTANBUL-1       30           MELİS   TİMUR

İSTANBUL-1       31           EMRE    AKKUŞ

İSTANBUL-1       32           ÇETİN    DÜZCE

İSTANBUL-1       33           AYLİN    SARITAŞ

İSTANBUL-1       34           GAZİ      KARAKURT

İSTANBUL-1       35           TİMUÇİN             GÜLTEKİN

İSTANBUL-2       1             KADRİ ENİS        BERBEROĞLU

İSTANBUL-2       2             AYKUT  ERDOĞDU

İSTANBUL-2       3             AHMET ÜNAL    ÇEVİKÖZ

İSTANBUL-2       4             MUSTAFA SEZGİN          TANRIKULU

İSTANBUL-2       5             YÜKSEL MANSUR            KILINÇ

İSTANBUL-2       6             YUNUS EMRE

İSTANBUL-2       7             GÖKAN                ZEYBEK

İSTANBUL-2       8             ALİ         ŞEKER

İSTANBUL-2       9             DERYA  ŞENTÜRK

İSTANBUL-2       10           MEHMET             DİRİBAŞ

İSTANBUL-2       11           MERSİN               BALKAN

İSTANBUL-2       12           BAHATTİN          TURNALI

İSTANBUL-2       13           FERHAT                EPÖZDEMİR

İSTANBUL-2       14           İSMAİL YÜKSEL

İSTANBUL-2       15           ADNAN                AYBER

İSTANBUL-2       16           BURAK KAAN    YILMAZSOY

İSTANBUL-2       17           CANAN SEZENLER

İSTANBUL-2       18           HACER  FOGGO

İSTANBUL-2       19           GÜVEN KARATAŞ

İSTANBUL-2       20           YUSUF KENAN  KOLAT

İSTANBUL-2       21           VEYSİ SİNAN      BOZDEMİR

İSTANBUL-2       22           CEM CENGİZ      YILMAZ

İSTANBUL-2       23           ECE        BATUMLU TALAS

İSTANBUL-2       24           PELİN    YURDAKUL

İSTANBUL-2       25           ŞEYMA DUMRUL

İSTANBUL-2       26           YUSUF  ERGÜVEN

İSTANBUL-2       27           ÖZGÜR DÜZGÜN

İSTANBUL-2       28           DENİZ   KAYA

İSTANBUL-3       1             ENGİN  ALTAY

İSTANBUL-3       2             ERDOĞAN          TOPRAK

İSTANBUL-3       3             MEHMET             BEKAROĞLU

İSTANBUL-3       4             ZEYNEL EMRE

İSTANBUL-3       5             SİBEL     ÖZDEMİR

İSTANBUL-3       6             ÖZGÜR KARABAT

İSTANBUL-3       7             TURAN AYDOĞAN

İSTANBUL-3       8             EMİNE GÜLİZAR              EMECAN

İSTANBUL-3       9             NAZIR CİHANGİ               İSLAM

İSTANBUL-3       10           TURAN HANÇERLİ

İSTANBUL-3       11           BAYRAMALİ       ÇEŞMECİ

İSTANBUL-3       12           ALİ ULVİ              GÖKBULAK

İSTANBUL-3       13           MEHMET SAİT   YÜCEL

İSTANBUL-3       14           ALİ MUHİTTİN   TIĞLI

İSTANBUL-3       15           SİNAN  KARAHAN

İSTANBUL-3       16           SİNAN KARACA                ÖZTÜRK

İSTANBUL-3       17           MAHFUZ             YETÜT

İSTANBUL-3       18           ŞAHANIM           METER

İSTANBUL-3       19           IRMAK NERİMAN            NEBİOĞLU

İSTANBUL-3       20           YAĞMUR            GEYGEL

İSTANBUL-3       21           ENGİN  ERTAÇ

İSTANBUL-3       22           CEMİL CAN         DİNÇ

İSTANBUL-3       23           AYCAN ERİNSEL               ÖZİSTEK

İSTANBUL-3       24           HÜSEYİN             ÖZKAHRAMAN

İSTANBUL-3       25           SEDA     ÖNDER

İSTANBUL-3       26           BEKTAŞ DAVUTOĞLU

İSTANBUL-3       27           ARZU    ATTEPE

İSTANBUL-3       28           HÜSEYİN             DURAN

İSTANBUL-3       29           ERDAL   SARIKAYA

İSTANBUL-3       30           ELİF        KESKİNEL ÜLKER

İSTANBUL-3       31           ALİ OSMAN        ÖZDİLEK

İSTANBUL-3       32           KEMAL ÖZKİRAZ

İSTANBUL-3       33           İLYAS     DUMAN

İSTANBUL-3       34           OSMAN               TELLİOĞLU

İSTANBUL-3       35           ŞEBNEM NUR    ÇALIŞKAN

İZMİR-1               1             AHMET TUNCAY              ÖZKAN

İZMİR-1               2             MURAT                BAKAN

İZMİR-1               3             ÖZCAN PURÇU

İZMİR-1               4             KANİ     BEKO

İZMİR-1               5             MEHMET ALİ     ÇELEBİ

İZMİR-1               6             TACETTİN            BAYIR

İZMİR-1               7             EDNAN ARSLAN

İZMİR-1               8             SEFER    İPEKLİ

İZMİR-1               9             KAZIM  UMDULAR

İZMİR-1               10           NİLAY    KÖKKILINÇ

İZMİR-1               11           EZGİ DENİZ DENİZ           URUNGA

İZMİR-1               12           DEVRİM BARIŞ  ÇELİK

İZMİR-1               13           ZEKİYE SEDA      SÖNMEZ

İZMİR-1               14           ŞENER   AKDEMİR

İZMİR-2               1             KEMAL KILIÇDAROĞLU

İZMİR-2               2             SELİN SAYEK      BÖKE

İZMİR-2               3             KAMİL OKYAY   SINDIR

İZMİR-2               4             ATİLA    SERTEL

İZMİR-2               5             SEVDA ERDAN  KILIÇ

İZMİR-2               6             MAHİR POLAT

İZMİR-2               7             BEDRİ    SERTER

İZMİR-2               8             İDRİS     YAVUZYILMAZ

İZMİR-2               9             ALİ         ENGİN

İZMİR-2               10           SALİH    ÖZÇİFÇİ

İZMİR-2               11           MEHMET             BİRLİK

İZMİR-2               12           ONUR KADİR     ERYÜCE

İZMİR-2               13           HATİCE ZEYBEK

İZMİR-2               14           EBRU     OKAY

KAHRAMANMARAŞ       1             ALİ         ÖZTUNÇ

KAHRAMANMARAŞ       2             SELİM   SÜMEN

KAHRAMANMARAŞ       3             MEHMET             ÇARMAN

KAHRAMANMARAŞ       4             FAİK      KILINÇ

KAHRAMANMARAŞ       5             ONUR   GÜRBÜZ

KAHRAMANMARAŞ       6             AYŞEGÜL             YAYCIOĞLU

KAHRAMANMARAŞ       7             UĞUR   ŞEVRAN

KAHRAMANMARAŞ       8             AZİZE    ÇUHADAR

KARABÜK           1             HÜSEYİN AVNİ  AKSOY

KARABÜK           2             SEDAT   KARAOĞLU

KARABÜK           3             GÜLSÜN              BENİÇ

KARAMAN         1             İSMAİL ATAKAN              ÜNVER

KARAMAN         2             HAKAN GÜRSEL               AKBULUT

KARAMAN         3             YUSUF  BAŞTUĞ

KARS     1             FATİH KAMİL     ERKOÇ

KARS     2             HATİCE GÜVENSOY

KARS     3             AYSEL    SADAK İLTAŞ

KASTAMONU    1             HASAN BALTACI

KASTAMONU    2             AYŞEGÜL             SOYLU MUSLU

KASTAMONU    3             DEVRİM               EZGİ ÖZALP

KAYSERİ               1             ÇETİN    ARIK

KAYSERİ               2             AHMET YILDIZ

KAYSERİ               3             AŞKIN   GENÇ

KAYSERİ               4             İBRAHİM             KAAN

KAYSERİ               5             MAZHAR OĞUZ               ÖZSOY

KAYSERİ               6             GONCA YELDA  ORHAN

KAYSERİ               7             RECEP   BULUT

KAYSERİ               8             METİN  KANTARCI

KAYSERİ               9             KADİM ŞAHİN

KAYSERİ               10           NİZAMETTİN     TEMEL

KIRIKKALE           1             AHMET ÖNAL

KIRIKKALE           2             GÜLLÜ  AYKUT

KIRIKKALE           3             ÜMİT    COŞGUN

KIRKLARELİ         1             TÜRABİ KAYAN

KIRKLARELİ         2             VECDİ   GÜNDOĞDU

KIRKLARELİ         3             İNCİ       TUNÇ

KIRŞEHİR             1             METİN  İLHAN

KIRŞEHİR             2             ÇAĞDAŞ              GÖKALP

KİLİS      1             ALİ         TUNA

KİLİS      2             MEHMET ALİ     AĞCABAY

KOCAELİ              1             FATMA KAPLAN HÜRRİYET

KOCAELİ              2             HAYDAR              AKAR

KOCAELİ              3             TAHSİN TARHAN

KOCAELİ              4             MÜHİP KANKO

KOCAELİ              5             OSMAN ANIL    ACURMAN

KOCAELİ              6             EBRU     KÜÇÜKAYDIN

KOCAELİ              7             YEŞİM   AKPINAR

KOCAELİ              8             ORKUN UTKUBAŞ

KOCAELİ              9             İSMAİL DEMİR

KOCAELİ              10           MEHMET TAMER             SOLAKOĞLU

KOCAELİ              11           SEZER NİLGÜN  AYDIN

KOCAELİ              12           TUĞMAN            KAYALI

KOCAELİ              13           ZEYNEP ÇİĞDEM              CANBAZ

KONYA 1             ABDULLATİF      ŞENER

KONYA 2             ABDÜLKADİR     KARADUMAN

KONYA 3             HASAN SARIMEHMETOĞLU

KONYA 4             SAİM     SEZEN

KONYA 5             NİHAL   EKEN

KONYA 6             ALİ         SAYAR

KONYA 7             İSMAİL ÜNSAL

KONYA 8             ORHAN KAYA

KONYA 9             NAZİFE DEMİRHAN

KONYA 10           MEMDUH ERDEN            KÖKBUDAK

KONYA 11           SEFER    İPEK

KONYA 12           HİKMET               BALCI

KONYA 13           ŞENİZ    KURTULUŞ

KONYA 14           MEHMET             YURTSEVEN

KONYA 15           HASAN PEKTEKİN

KÜTAHYA            1             ALİ FAZIL             KASAP

KÜTAHYA            2             ŞEREF    HAN

KÜTAHYA            3             ZELİHA  AKSAZ ŞAHBAZ

KÜTAHYA            4             MEHMET AYDIN              UZUN

KÜTAHYA            5             RIDVAN               ÇAKIR

MALATYA           1             VELİ       AĞBABA

MALATYA           2             HULİSİ  PORGALI

MALATYA           3             SONER  GÖKÇE

MALATYA           4             BERNA  KARADAŞ

MALATYA           5             EMİN    DÖNMEZ

MALATYA           6             MAHMUT           AKBIYIK

MANİSA              1             ÖZGÜR ÖZEL

MANİSA              2             AHMET VEHBİ   BAKIRLIOĞLU

MANİSA              3             BEKİR    BAŞEVİRGEN

MANİSA              4             SABRİ    TEMEL

MANİSA              5             ABDULLAH         SAKA

MANİSA              6             HAYRİYE              HACET

MANİSA              7             SANİYE AĞGÜL

MANİSA              8             ÇETİN    KURTULUŞ

MANİSA              9             NURİTTİN           DİNGAZ

MANİSA              10           LALE      ERDOĞAN TUNÇER

MARDİN              1             MAHMUT           DUYAN

MARDİN              2             ERKAN  MEHMETOĞLU

MARDİN              3             ABDULVAHAP   AY

MARDİN              4             ABDULKADİR     TURAN

MARDİN              5             AYGÜL  KILIÇ BAŞBOĞA

MARDİN              6             ENGİN  ORAL

MERSİN               1             CENGİZ GÖKÇEL

MERSİN               2             ALPAY   ANTMEN

MERSİN               3             ALİ MAHİR          BAŞARIR

MERSİN               4             NEVİN  ZAİMOĞLU

MERSİN               5             MEHMET             SAYDAM

MERSİN               6             CAVİDAN            DEMİRAĞ

MERSİN               7             SEYİT     ÖZANANAR

MERSİN               8             ALPER   TURNA

MERSİN               9             ALPTEKİN            ESER

MERSİN               10           DİLARA ÖZKINA

MERSİN               11           KENAN HAZAR

MERSİN               12           HİDAYET              OĞUZ

MERSİN               13           SİBEL GAZİ          TABEL

MUĞLA               1             MÜRSEL              ALBAN

MUĞLA               2             SUAT     ÖZCAN

MUĞLA               3             BURAK ERBAY

MUĞLA               4             SÜLEYMAN        GİRGİN

MUĞLA               5             İBRAHİM             ERTÜRK

MUĞLA               6             EMİNE  YENİLMEZ AYDEMİR

MUĞLA               7             YAMAÇ KAYA

MUŞ      1             YILMAZ ÇETİNKAYA

MUŞ      2             YILDIRIM             PAÇAL

MUŞ      3             CEMAL KOÇHAN

MUŞ      4             NUR MUHAMMED         KARAHAN

NEVŞEHİR           1             FARUK  SARIASLAN

NEVŞEHİR           2             FULYA GÜLŞEN ALTINSOY

NEVŞEHİR           3             MEHMET             BİLGİN

NİĞDE  1             ÖMER FETHİ      GÜRER

NİĞDE  2             AHMET OĞUZ   ÖZMEN

NİĞDE  3             NAGİHAN           ESKİOĞLU

ORDU   1             SEYİT     TORUN

ORDU   2             MUSTAFA           ADIGÜZEL

ORDU   3             ONUR   ÇAM

ORDU   4             SEBANUR            ÖZDEMİR

ORDU   5             SAİT       KAPICIOĞLU

ORDU   6             NAZIM YİĞİT     GÜNAY

OSMANİYE         1             BAHA    ÜNLÜ

OSMANİYE         2             MEHMET ORHUN            DÖĞÜŞCÜ

OSMANİYE         3             İRFAN   ERDEM

OSMANİYE         4             HAKKI SAYMAN               SAYGILI

RİZE       1             REMZİ   KAZMAZ

RİZE       2             AYSEL    TAŞKIN

RİZE       3             KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN

SAKARYA            1             ENGİN  ÖZKOÇ

SAKARYA            2             MEHMET             SELÇUK

SAKARYA            3             ELİF        YAR

SAKARYA            4             REFİK    KARAKAŞ

SAKARYA            5             MEHMET DERYA              BAĞDAT

SAKARYA            6             AYTÜL   UŞAKLIGİL

SAKARYA            7             GÖZDE NUR       YILDIZ

SAMSUN             1             KEMAL ZEYBEK

SAMSUN             2             NESLİHAN           HANCIOĞLU

SAMSUN             3             HÜSEYİN             ŞAHİN

SAMSUN             4             MÜŞFİK VEYSEL               ERDOĞAN

SAMSUN             5             MEHMET             ÖZDAĞ

SAMSUN             6             ARZU    SABUNCU

SAMSUN             7             MURAT                ÇAN

SAMSUN             8             YILMAZ KARAGÖZ

SAMSUN             9             IŞIK        ÖZKEFELİ

SİİRT      1             CAHFER               SAKLAN

SİİRT      2             HİKMET               AKAR

SİİRT      3             HASAN ALP

SİNOP   1             BARIŞ    KARADENİZ

SİNOP   2             ERDİNÇ ŞİMŞEK

SİVAS    1             ULAŞ     KARASU

SİVAS    2             SİNAN  ÖZTÜRK

SİVAS    3             MALİKE EJDER   YOLVEREN

SİVAS    4             ALİ         BALTA

SİVAS    5             HASAN KILIÇ

ŞANLIURFA        1             AZİZ       AYDINLIK

ŞANLIURFA        2             FETHİ    YAMAÇ

ŞANLIURFA        3             CEM      KARAKEÇİLİ

ŞANLIURFA        4             UĞUR   MİZAN

ŞANLIURFA        5             BAKIR   AYDOĞDU

ŞANLIURFA        6             HALAF  AYYILDIZ

ŞANLIURFA        7             MAHMUT           YAZAR

ŞANLIURFA        8             AHMET MÜSRİ

ŞANLIURFA        9             FARUK  AKAN

ŞANLIURFA        10           SONGÜL              ARSLAN

ŞANLIURFA        11           MUSTAFA           EREN

ŞANLIURFA        12           AKİLE    YEKTAŞ

ŞANLIURFA        13           İBRAHİM HALİL YARIŞ

ŞANLIURFA        14           KEMAL EŞSİZ

ŞIRNAK 1             SABRİ    KUYTAN

ŞIRNAK 2             ABDULKERİM    VARLI

ŞIRNAK 3             GÜNDÜZ             ÖKTEN

ŞIRNAK 4             OSMAN               YEREN

TEKİRDAĞ           1             FAİK      ÖZTRAK

TEKİRDAĞ           2             İLHAMİ ÖZCAN AYGUN

TEKİRDAĞ           3             CANDAN             YÜCEER

TEKİRDAĞ           4             EMRE    KÖPRÜLÜ

TEKİRDAĞ           5             ADEM   DALGIÇ

TEKİRDAĞ           6             İSMAİL DOĞAROĞLU

TEKİRDAĞ           7             GÜLFER               ÜMİT

TOKAT  1             KADİM DURMAZ

TOKAT  2             HASAN EFE         UYAR

TOKAT  3             ÇAĞDAŞ              KURTGÖZ

TOKAT  4             DURAN BELENE

TOKAT  5             GÜLPERİ              COŞAR

TRABZON            1             AHMET KAYA

TRABZON            2             ABDÜL KADİR    ÇELEBİ

TRABZON            3             HİKMET NURİ    AYDIN

TRABZON            4             FERDA  KUDUNOĞLU

TRABZON            5             İSMAİL KAYNAR

TRABZON            6             MERTCAN           FERO

TUNCELİ              1             POLAT  ŞAROĞLU

TUNCELİ              2             MESUT COŞKUN

UŞAK    1             ÖZKAN YALIM

UŞAK    2             İSMET   AKIN

UŞAK    3             ALİ         KARAOBA

VAN      1             MEHMET             KURUKCU

VAN      2             FAHREDDİN       ÇUYRAK

VAN      3             HALUK  TERZİOĞLU

VAN      4             ŞANEL   GÜLOĞLU

VAN      5             ERKAN  KAÇMAZ

VAN      6             NEVZAT               KOÇ

VAN      7             NERİMAN           KARTAL

VAN      8             ŞAHİN   ÖZTEKİN

YALOVA               1             ÖZCAN ÖZEL

YALOVA               2             ERTAN  ŞENER

YALOVA               3             MEHMET             GÜREL

YOZGAT               1             ALİ         KEVEN

YOZGAT               2             NADİR  ÜNAL

YOZGAT               3             RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU

YOZGAT               4             ŞAHİN   BOZDEMİR

ZONGULDAK     1             ÜNAL    DEMİRTAŞ

ZONGULDAK     2             DENİZ   YAVUZYILMAZ

ZONGULDAK     3             UMUT  BAŞOĞLU

ZONGULDAK     4             MERVE KIR

ZONGULDAK     5             ÇİĞDEM              ŞEKERCİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA CUMHURİYET Halk Partisi CHP24 HaziranDönem Milletvekili Genel SeçimiYüksek Seçim Kurulu YSKCHPCHP Sözcüsü Bülent TezcanYSKCHP Lideri Kemal KılıçdaroğluBölgeMYKDeniz BaykalEski Genel Başkan Deniz Baykal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24