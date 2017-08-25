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Politika

CHP Adalet Kurultayı'ndan sonra bu heykeli yapacak

"Adalet tanrıçası" Themis’in heykelinin bulunduğu Adalet Anıtı tasarımını kullanılacak

25 Ağustos 2017 12:09

CHP’nin Adalet Kurultayı’ndan sonra, “Türkiye’de adalet arayışını simgelemek için” Çanakkale’de dikmeyi planladığı ve üzerinde katılımcıların isimlerinin yer alacağı Adalet Anıtı’nın projesi belirlendi.

Hürriyet'in haberine göre, ismi açıklanmayan iki heykeltraşın da öneri sunduğu projeler arasından, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in hazırladığı ve ortasında, ‘adalet tanrıçası’ Themis’in heykeli’nin bulunduğu Adalet Anıtı tasarımı benimsendi. 

Anıt Çanakkale’de Özgürlük Parkı’na dikilecek. Ancak, kurultay alanında da üç boyutlu bir maketinin yer alması planlanıyor. 10 bin kişinin katılması beklenen kurultay kapsamında, anıt için 10 bin tuğla getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Anıt Türkiye Cumhuriyeti devleti var oldukça orada kalacak” dedi. 

26-29 Ağustos’taki kurultay için hazırlıklar sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da PKK’lıların şehit ettiği öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın ile Eren Bülbül, şehit Yarbay Songül Yakut ile katledilen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in ailelerine özel davette bulunduklarını söyledi. 

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