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CHP açıkladı: Kamu ihalelerinin yüzde 27'si, 5 inşaat şirketine verildi

CHP, kamu ihalelerindeki kamu zararı iddialarının araştırılması için önerge verdi

18 Temmuz 2020 14:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde, son beş yılda ihale bedeli 100 milyon TL’nin üzerinde olan yapım ihalelerinin yüzde 27’sinin beş inşaat şirketine verildiğini açıklayarak, bu ihaleler verildikten sonra proje bedellerinin artırılarak kamunun zarara sokulduğu iddiaları başta olmak üzere kamu ihalelerindeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi.

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