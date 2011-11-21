-CHP AB'ye üyelik sürecine araştırma istedi TBMM (A.A) - 21.11.2011 - CHP, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan sorunların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 31 Ekim 1959'da yapılan başvuruyla başlayan AB ile ortaklık sürecinde, 1963'de Ankara Anlaşması, 1970'de Katma Protokol'ün imzalandığı anımsatıldı. Gerekçede, Helsinki'de 1999'da yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tam üyeliğe adaylığın kabulüyle yeni bir aşama kaydedildiğine işaret edilerek, AB Konseyi tarafından 8 Mart 2001'de ilk katılım ortaklığı belgesinin onaylandığı, 17 Aralık 2004'te AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kararı gereği 3 Ekim 2005'te AB'ye tam üyelik sürecinin başladığı belirtildi. Geçen 6 yılda, beklenen gelişmeler kat edilemediği, tam üyelik hedefine ulaşmak için müzakerelerde 33 başlıktan ancak birinin kapatılabildiği ifade edilen gerekçede, ''12 Ekim 2011'de açıklanan AB İlerleme Raporu'nda da siyasi alanda birçok eksikliğin olduğu saptanmış; bu eksikliklerin tespiti ve giderilmesi ile ülkemizde yaşayan insanların hak ettikleri demokrasi ve yaşam standartlarına kavuşturulması için gereken reformların ise güçlü bir şekilde uygulamaya geçemediği endişeleri ortaya çıkmıştır'' denildi.