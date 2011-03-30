-CHP ABD'DE ''YENİ İMAJINI'' ANLATIYOR WASHINGTON (A.A) - 30.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, CHP'nin Türkiye için güvenli bir alternatif olduğunu belirterek, ''ABD için güvenilir bir alternatif olmak, CHP'nin hiçbir şekilde aklına gelecek bir şey değil'' dedi. CHP heyeti, Washington'daki ikinci gün temasları çerçevesinde ABD'de 2000 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Senatör Joe Lieberman, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ileana Ros-Lehtinen, aynı komitenin kıdemli üyesi Demokrat Howard Berman, ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Brent Scowcroft ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, aralarında Ortadoğu Danışmanı Herro Mustafa'nın da bulunduğu dış politika ekibiyle görüştü. Gün içinde ayrıca düşünce kuruluşu Center for American Progress'in Başkanı John Podesta ile görüşme yapan heyet, yabancı basınla da biraraya geldi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Osman Korutürk, ikinci günkü görüşmelerinde de kendilerine Türkiye hakkındaki klasik sorular yerine ülkedeki demokrasi konusunun sorulduğunu söyledi. Seçim güvenliğinin de yine bazı yerlerde gündeme geldiğini belirten Korutürk, bunun nedeninin sorulması üzerine, ''Türkiye'de son dönemde basına baskı gibi demokrasinin uygulanmasında belli değişiklikler olduğunu, görüştükleri kesimlerin de Türkiye'yi yakından izleyen çevreler olarak bu gelişmeleri gördüklerini'' ifade etti. Korutürk, ''Buradan da seçimlere gidiyorlar ve 'seçimler sırasında ne olur, ne olmaz, sizin üzerinizde baskı var mı, basın söylediklerinizi rahat yazabiliyor mu?' diye soruyorlar. Yani dışarıdan demek ki görülen manzaranın o olduğu gözüküyor'' dedi. Korutürk, bir soru üzerine, CHP'nin uzun zamandır ABD'de oluşmuş imajına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir de tabi ki burada CHP'nin tanıtılışı da var; 'bu parti gelişmelere karşıdır, AB'ye taraftar değildir, NATO ile ilişkilerin ilerlemesinden yana değildir' gibi CHP'nin aleyhindeki çevreler tarafından bu tür şeyler söylenmiş. CHP'ye taraftar olmayan çevrelerin burada ve Avrupa'da CHP'yi kötü tanıtmak ve aleyhte propaganda yaparak dış desteği kendi üzerine çekmek, başkasından da o dış desteği almak üzere faaliyet yaptığını burada çok açık şekilde görüyoruz. Kendi politikalarımızı anlattıkça, çözüm önerilerimizi söyledikçe, bunun karşı tarafta çok büyük ilgi ve aynı zamanda heyecan yarattığını görüyoruz. Neticede biz Türkiye'de iktidara talibiz ve iktidar için güvenilir bir alternatifiz.'' ''ABD için güvenli bir alternatif misiniz?'' sorusu üzerine ise Korutürk, ''Ne münasebet, Türkiye için güvenli bir alternatifiz, ABD için güvenilir bir alternatif olmak, CHP'nin hiçbir şekilde aklına gelecek bir şey değil'' karşılığını verdi. Korutürk, bir soru üzerine, CHP'nin yurt dışındaki ''kötü imajı'' konusunda kendi sorgulamalarını da yaptıklarını söyledi. -''ŞİMDİ İMAJIMIZI KENDİMİZ YAPIYORUZ''- Osman Korutürk, yurt dışına seyahatleri az olan CHP'deki bu açılımdan memnun olunduğunu görüşmelerinde gördüklerini ifade ederek, ''Eğer tabiri caizse, şimdiye kadar bizim imajımızı başkaları yapıyordu. 'Bu adamlar katıdır, jakobendir, ultra nasyonalisttir, darbe taraftarıdır, durgundur, gelişmelere taraftar değildir' gibi hakkımızda söylenenler vardı. Bizim imaj yapıcımız başkalarıydı, şimdi imajımızı kendimiz yapıyoruz'' diye konuştu. CHP olarak, sadece ABD'ye değil, daha önce gittikleri ve henüz gitmedikleri ülkelere yönelik temaslarını artıracaklarını bildiren Korutürk, ''CHP'yi son dönemlerde dışında kaldığı uluslararası alana tekrar getirdiklerini'' söyledi. Korutürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın burada yakından izlendiğini de gördüklerini dile getirerek, seçimlerden sonra uygun bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye ziyaret düzenleyebileceğini ifade etti. -''KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ''- ''Washington'ı ziyaretle, ABD'den icazet almak istendiği'' şeklinde eleştirilerin olabileceğinin anımsatılması üzerine Korutürk, ''Bizim hiç kimseden icazet almaya ihtiyacımız yok. Biz kendi halkımızdan icazet alırız. Biz hiçbir memleketten icazet alacak bir parti değiliz. Türkiye, büyük, güçlü bir memleket. Türkiye'de diğer başka siyasi partilerin liderlerini de burada icazet almaktan tenzih ederiz. Kimsenin buradan icazet almasına ihtiyaç yok. Türkiye'nin partileri, liderleri, yöneticileri Türkiye'den icazet alır, bizim anlayışımız bu'' diye konuştu. Korutürk, dün bir araya geldikleri Yahudi sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerine ilişkin soruya da ''Bu temasları yaparken Yahudi lobisinden herhangi bir destek almadık, Yahudi lobisiyle direkt temasımız olmadı. Bazı Yahudi kuruluşları bizle görüşmek istediler. Onların CHP'ye bakışı şeklinde değil de, Türk-İsrail ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirdiler. Biz de onlara bu konudaki kendi değerlendirmelerimizi aktardık'' yanıtını verdi. ''ABD'nin, AK Parti hükümetine başından beri vermiş olduğu destek devam ediyor mu? Bu konudaki gözleminiz nedir?'' sorusu üzerine Korutürk, ''Demokrasi konusundaki kaygılar, Türkiye'deki uygulamalardan doğan kaygılar, Ortadoğu'da meydana gelen hadiseler gibi konular ABD'de bir arayış uyandırmış gibi gözüküyor. Türkiye'ye yeniden bakıyorlar. 9 sene önce belki bir iktidar değişikliği, tek partinin iktidar olması belki yurt dışından da ABD'den de bir umut olarak bakılıyordu ama bugün o umut, endişe ve korkuya dönüşmüş halde'' şeklinde konuştu. Korutürk, Türkiye'nin Libya politikasının ''zikzaklı gördüklerini'' belirterek, ''Başlangıçta Libya politikasının ne olduğunu tam olarak anlamadıklarını söylüyorlar, sonunda doğru noktaya geldiğini düşünüyorlar ve Mısır'a göstermiş olduğu ani tepkiyi Libya'ya göstermemiş olmasını anlamadıklarını belirtiyorlar'' dedi. Korutürk, ABD'de temsilcilik açma konusuna ise seçimlerden sonra bakacaklarını ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da CHP'nin hem parti içinde değişim yaşadığını hem de dünyaya kendilerini anlattıklarını ve sorunların çözümü yolunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a giden heyette CHP Genel Başkan yardımcıları Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan, Umut Oran ve Faik Öztrak ile Genel Başkan Danışmanı ve Parti Meclisi üyesi emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu yer alıyor.