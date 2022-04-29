CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Türkiye'ye gelir gelmez havalimanında gözaltına alındı

T24 Haber Merkezi

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'den gelip İstanbul Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı. Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Özcan'ın Hürriyet yazarı Nedim Şener'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çıkartıldığını ve ifadenin ardından serbest bırakıldığını aktardı.

T24'ün edindiği bilgiye göre, saat 16.20'de havalimanına inen ve 10 dakika sonra pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Özcan, hakkında 'yakalama kararı' olduğuna dair bilgi verdiklerini ve ifadesi alınmak üzere havalimanı karakolu dışında farklı bir birime götürüldüğünü söyledi.

"Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış"

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.