CHP ABD Temsilcisi Özcan: Türken Vakfı'na 2019 yılında 9,3 milyon bağış yapılmış; verdiği burs sıfır dolar

T24 Haber Merkezi

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'nın Gelir Vergisinden Muaf Organizasyonun İadesi beyannamesine ulaşan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, vakfa 2019 yılında 9,3 milyon dolar bağış yapıldığını açıkladı.



Yurter Özcan "ABD’li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş" dedi.

CHP ABD Temsilcisi, vakfın 30 Haziran 2020 itibariyle toplam varlığının 67 milyon dolar olduğunu aktardı.



TURKEN Vakfı'nın misyonunun öğrencilere burs ve yurt sağlamak olduğunu belirten Özcan, vakfın söz konusu zaman aralığında verdiği toplam bursun "sıfır dolar" olduğunu söyledi.



Özcan "Ünlü boksör Muhammed Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan’da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne?" sorusunu sorarak vakfın kuruluş belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası olduğunu, yönetim kurulunda da kızı Esra Albayrak olduğunu hatırlattı.