CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan: TÜRGEV ve Ensar ortak vakfı TÜRKEN'e tek kalemde verilen 152 milyon lira bağışın kaynağı ne?

T24 Haber Merkezi

Ensar ve TÜRGEV'in ABD'deki ortak vakfı TÜRKEN'e yapılan bağışları yakından takip eden CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan bu kez de tek kalemde yapılan 22,7 milyon dolarlık ( Yaklaşık 152 milyon lira) bağışın kaynağını sordu.

New York merkezli TÜRKEN Vakfı’na yapılan bağışları daha önce de açıklayan Yurter Özcan, bu kez de 2018 Temmuz-2019 Haziran arasındaki finansal raporları paylaştı.

Yurter Özcan, belgeleri 31 Mart 2020 günü ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi’nden temin ettiklerini açıkladı. Özcan 2018 yılı altında gözüken hibe ve bağışın toplam 22,8 milyon dolar olduğunu, bunun 22,7 milyon dolarının tek kalemde yapıldığını söyledi.

Başkentgaz'ın vergi nedeniyle Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na oradan da Ensar'ın ABD'deki TÜRKEN'e yaptığı 8 milyon dolarlık bağışı hatırlatan Yurter Özcan, 8 milyon dolarlık bağışın belgelerde görünmediğini, 22 milyon dolarlık bir bağışın göründüğünü ancak bunun da kaynağının yasa gereği belgede yer almadığını aktardı. Özcan "Belgelerden görüldüğü üzere, ya Ensar Vakfı açıkladığı miktardan çok daha fazlası olan bir bağış yaptı ya da bu parayı hiç TÜRKEN'e göndermedi" dedi.

Ensar Vakfı, 8 milyon dolar bağışın "FETÖ'yle mücadele amacıyla ABD'de yurt yapılması için TÜRKEN Vakfı'na bağışlandığı" açıklamıştı.

Özcan'ın aktardığına göre kanunlar gereği raporda bağışçıların isimleri siliniyor.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan daha önce de TÜRKEN'e 2014-2017 yılları arasında toplam 54 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 330 milyon TL) bağış yapıldığının belgelerini paylaşmıştı.







Yukarıdaki tablo yaklaşık 22.8 milyon dolarlık hibe ve bağışı gösteriyor.





Bu tablo da 2014-2018 arasındaki hibe ve bağışları gösteriyor. Toplam 58 milyon görünse de aradaki fark TÜRKEN'in kendi faaliyetlerinden elde edilen gelir. Bağış ve hibe rakamlarını içermiyor.





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