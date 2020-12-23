CHP ABD Temsilcisi Özcan: Erdoğan ve Trump yönetimleri arasında Patriot için resmi pazarlıklar yapıldı; ispatı da mevcut

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan "Erdoğan ve Trump yönetimleri arasında Patriot için resmi pazarlıklar yapıldı. Bunun ispatı da mevcut" diyerek; "Yetkililerin bana ilettiği, ABD’nin Türkiye’ye verdiği Patriot teknoloji transferini en yakın müttefikleri İngiltere’ye bile vermedikleri yönünde idi. Kullanamadığımız S-400’ler ile alakalı ne kadar teknoloji transferi olabileceği de başlı başına bir soru işareti.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Rusya’dan alınan S-400 sistemi nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulaması tartışılmaya devam ediliyor. Türkiye, ABD’nin kendisine Patriot sistemi satmadığı için Rusya’dan S-400 aldığı tezini savunuyor.

NATO üyesi iki ülke arasındaki kriz, Donald Trump’ın başkanlığı sırasında zirve noktasına ulaşmıştı. Trump, S-400 anlaşmasının yapılmasının ardından, krizle ilgili kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama’yı suçlamış ve Obama yönetiminin Türkiye’ye Patriot satmadığını söylemişti.

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"Resmi pazarlıklar yapıldı"

Odatv'de yer alan habere göre; CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, “AKP hükümetinin ‘ABD bize Patriot satmadı‘ söylemi doğru değil. Trump yönetiminin de ‘Obama Türkiye’ye Patriot satmadı bu yüzden S-400 aldılar’ söylemi de doğru değil zira Erdoğan ve Trump yönetimleri arasında Patriot için resmi pazarlıklar yapıldı. Bunun ispatı da mevcut” çıkışında bulundu.

Özcan'ın açıklamalarını arşiv de doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2018'de Türkiye'ye Patriot satışı için sürecin başlatılmasına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını 19 Aralık 2018'de onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongre'yi bilgilendirdi" denildi.

O dönem Türk yetkililer yaptıkları açıklamada, ABD’nin kararından memnun oldukların ancak, Türkiye’nin S-400’ler vazgeçmediğini söylemişti.

Ağustos 2019'da ise ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına başlanılması nedeniyle Patriot satış sürecini durdurdu.

Özcan: Washington'da bana yetkililerin ilettiği: Patriot teknoloji transferi İngiltere'ye bile verilmedi

CHP’li Özcan süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“18 Aralık 2018’de ABD - Türkiye arası Patriot satışı müzakereleri ile alakalı ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresine 15 günlük bir itiraz süresi vermişti. 15 gün boyunca ABD Kongresinden hiç kimse Türkiye’ye Patriot satışı ile alakalı şerh koymadı.

Böylelikle 18 Aralık’tan 15 gün sonra yani 3 Ocak 2019 itibarıyla Türkiye - ABD arası 3.5 milyar dolarlık Patriot müzakereleri başladı. Bu süreci ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir şekilde duyurdu.

Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı arasında heyetler karşılıklı gitti, geldi ve teknik incelemelerde bulundu. 2019’da S-400 sevkiyatı başlayınca, Patriot müzakereleri ABD tarafından durduruldu.

Washington’da bana yetkililerin ilettiği, ABD’nin Türkiye’ye verdiği Patriot teknoloji transferini en yakın müttefikleri İngiltere’ye bile vermedikleri yönünde idi. Kullanamadığımız S-400’ler ile alakalı ne kadar teknoloji transferi olabileceği de başlı başına bir soru işareti.”