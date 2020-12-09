ABD'de Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan Ulusal Savunma Yetkilendirme tasarısını kabul etti

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, içinde S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

Tasarı, 2021'de ABD'nin bütçesinin 740 milyar dolarını savunmaya ayıracağını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına rağmen Temsilciler Meclisi NDAA'yi 335'e 78 gibi büyük bir farkla geçirdi.

Tasarının bu hafta Kongre'nin üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Trump, mevcut tasarı önüne gelirse veto edeceğini söylemişti. Ancak birçok Kongre üyesi, tasarı Senato'yu da Temsilciler Meclisi'nde olduğu gibi ezici çoğunlukla geçerse Trump'ın veto kararı üzerinde tekrar durabileceğini umuyor.

Trump daha önce tasarının Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesini öngörmesine tepki göstermişti. Trump aynı zamanda tasarıya sosyal medya devlerini platformlarında yapılan paylaşımlardan koruyan bir yasanın kaldırılmasının öngören madde eklenmesini istiyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komtesi Başkanı olan Demokrat Adam Smith, "Bugün bu meclisin iki partisi de ABD haklına önemli bir mesaj gönderdi: Askerlerimiz ve ulusal güvenliğimiz siyasetten daha önemlidir" diye konuştu.

Tasarı, Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyor.

Tasarı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabilecek.

Bloomberg'in aktardığına göre Kongre üyeleri, geçen haftalarda yapılan görüşmelerde Türkiye'ye S-400 alımına karşı bir hamlede bulunulmamasına karşı yaptırımları tasarıya dahil etmeye karar verdi. ABD yasaları, normal şartlarda S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanmasını zorunlu kılıyordu.

CAATSA yaptırımları nedir?