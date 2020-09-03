CHP 97’nci yaşını kutlayacak

CHP, 9 Eylül Çarşamba günü kuruluşunun 97’nci yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Eski ve yeni partililerin katılımı ile düzenlenecek törenlerde pandemi nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek çeşitli gösteriler ve sahne performansları gerçekleştirilecek.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazartesi günü düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin pandemi koşullarında titizlikle yürütülmesini istedi.

BirGün'de yer alan habere göre Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonunda, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Parti Meclisi Üyeleri Gamze Taşcıer, Murat Emir ve Semra Dinçer ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da yer alacak.



Edinilen bilgiye göre, etkinlikler için pandemi nedeniyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı tercih edildi. 9 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşecek kuruluş yıldönümü etkinliğine CHP eski genel başkanları, parti yöneticileri, belediye başkanları, eski ve yeni milletvekilleri ve CHP örgütlerinde görev alanlar davet edilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, kutlama ile ilgili olarak, “Kurtaran ve kuran partimiz 97 yaşında. Büyük bir coşku ve mutlulukla pandemi kuralları çerçevesinde bir kutlama programı hazırladık. Milli Egemenliğimizin 100’üncü yılı şerefine düzenlemiş olduğumuz ve pandemi nedeniyle başvuru tarihini uzattığımız resim, şiir ve beste yarışmalarımızın ödülleri de 9 Eylül’de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sahiplerine verilecek” dedi.