CHP 90. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP'nin 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkez binasının bahçesinde resepsiyon düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resepsiyonun açılışında yaptığı konuşmaya, partisinin 90 yaşında olduğunu belirterek, hizmet sunan, emeği ve alın teriyle halka güven veren yaşayan veya hayatını kaybetmiş herkese teşekkür, şükran ve saygı sunduğunu ifade ederek başladı.

Konuklara "halkçılar, cumhuriyetçiler, 90 yaşındaki gençler" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Bugün CHP'nin 90. doğum günü. Hepimizin doğum günü kutlu olsun" dedi. Mutluluk gibi bazı duyguları açıklayabilmenin, anlatabilmenin zor olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nazım diyor ya, 'Mutluluğun resmi yapabilir misin Abidin?' diye. Gerçekten, bazı şeyleri anlatmak zordur. Sevda, hasret, aşk gibi. Bazı kelimeler, bazı kavramlar var ki onları anlatmaya çalışmak bütün hayatı anlatmaya çalışmak kadar zordur. Tıpkı CHP gibi.

Ahmet Arif ne güzel söylüyor; 'Seni anlatabilmek seni / İyi çocuklara, kahramanlara / Seni anlatabilmek seni / Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana.' Evet, CHP'yi anlatmak zor. Hele şairin dediği gibi, bazılarına CHP'yi anlatmak hiç de kolay değil. Usta şair şiirinin sonunda, duygularını o kadar güzel anlatıyor ki şöyle söylüyor; 'Seni anlatabilsem seni / Yokluğun cehennemin öbür adıdır.' Herhalde biz de CHP'yi ancak böyle anlatabiliriz. CHP'nin olmadığı bir Türkiye, cehennemin öbür adıdır. Bir an için CHP'yi çıkarıp alın, varlığımızdan ve tarihimizden geriye bir şey kalmaz. Tarihte, bu uygarlığa sahip ne bir parti ne de bir kurum var."

Kılıçdaroğlu, "Bugün, farklı siyasi görüş ve düşüncedeki bir çok vatandaşımız CHP'nin varlığından kaynaklanan haklı bir güven duygusuna sahiptir. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan CHP'ye duyulan güven boşuna değildir. Çünkü CHP, Türk halkının var olma iradesinin bağımsızlık aşkıdır, özgürlük sevdasıdır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini, "halkla, ülkeyle her zaman birlikte nice güzel günlere, yıl dönümlerine ulaşmak" dileğiyle tamamladı.



En yaşlı ve en genç üyeye onur belgesi



CHP'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü için genel merkez bahçesine sahne ve dev ekranlar kuruldu. Üzerinde 90'ıncı yıl için hazırlanan özel logo ve "Dev çınar, yeni filiz, 90 yıldır beraberiz" yazısı ile Atatürk ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu dev posterlerin asıldığı genel merkez binasına, renkli ve hareketli ışıklar yansıtıldı. Bahçe çevresindeki demir parmaklıklara da 90'ıncı yıl logosunun bulunduğu afişler asıldı. Ana kapıdan giriş yapan davetlilere CHP ambleminin bulunduğu rozet ve anahtarlıklar verildi.

Kuruluşundan bugüne CHP'yi anlatan tanıtım filmi ile 90'ıncı yıl logosunun tasarımına ilişkin kısa filmlerin gösterimiyle başlayan resepsiyonda, CHP'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'ın gönderdiği mesaj da okundu.

Resepsiyona, parti yöneticileri, milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları, partililer, basın kuruluşlarının temsilcileri, Mustafa Altıoklar, Onur Akın ve Ragıp Savaş'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, CHP'nin en yaşlı üyesi 105 yaşındaki Gülizar Karafakıoğlu ile en genç üyesi 18 yaşındaki Melis Kaderoğlu sahneye davet edildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, elini öperek karşıladığı Karafakıoğlu ile Kaderoğlu'na onur belgesi ve plaket verdi. En yaşlı ve en genç üyelerin kadın olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Onlarla onur duyuyorum" dedi.

Postallı pastayla protesto

Öte yandan, resepsiyonun başlamasına kısa bir süre kala, Dünya Demokrasi Hareketi Genel Başkanı Bayram Zilan ve beraberindeki bazı üyeler, CHP Genel Merkezi yakınına üzerinde çikolatayla kaplı postal olan pasta getirdi. Hareketin Genel Sekreteri Tahsin Topçu, yaptığı açıklamada, CHP heyetinin daha önce Suriye'ye yaptığı, bugün ise Mısır'a gerçekleştirilen ziyaretlerini eleştirdi.