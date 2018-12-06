CHP 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi

CHP Parti Merkezi, 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi. Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe büyükşehir belediye başkan adayı gösterildi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplandı.

Toplantıda aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 212 seçim bölgesinde adaylar belirlendi.

Toplantıya ilişkin açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun gerçekleştirdi. Torun, Aydın, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla devam kararı aldıklarını söyledi.

Torun tarafından açıklanan metne göre CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe oldu.

Ayrıca Ardahan'da Faruk Demir, Bilecik'te Semih Şahin, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Çankırı'da Mustafa İbişoğlu, Çorum'da Özgür Kılıç, Edirne'de Recep Gürkan, Karaman'da Emin Ege, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Sinop'ta Barış Ayhan, Tunceli'de Yusuf Kenan Aydın belediye başkan adayı olarak duyuruldu.

CHP'nin aday olarak belirlediği 212 ismi görmek için tıklayın

Adaylıkta için öne çıkan isimler de şöyle:

Aydın: Özlem Çerçioğlu (Mevcut)

Edirne: Recep Gürkan (Mevcut)



Hatay: Lütfü Savaş (Mevcut)



Çanakkale: Ülgür Gökhan (Mevcut)



Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen (Mevcut)



Muğla: Osman Gürün (Mevcut)



Tekirdağ: Kadir Albayrak (Mevcut)



Sinop: Barış Ayhan (Baki Ergül yerine)



Tunceli: Yusuf Kenan Aydın



Mardin: Süleyman Sarı



Malatya: Soner Gökçe



Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu



Karaman: Emin Ege



Ardahan: Faruk Demir



Bilecik: Semih Şahin

CHP; 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.