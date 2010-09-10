CHP 87 yaşında...

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 87. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra TSK Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek gazilerle bayramlaştı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda yurttaşla dün sabah Aslanlı Yol’da buluştu. Buradan Anıtkabir’e yürüyen Kılıçdaroğlu Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:



“Partimizin kuruluşunun 87. yıldönümünde huzurunuzdayız. Ülkemiz, toplumumuz ve demokrasimiz ve bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet çok önemli bir dönemi daha yaşıyor. Kuruluş yıldönümümüzle mübarek Ramazan Bayramı’nı birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet ile yaşıt olan partimizin önderi, ilk ve kurucu genel başkanımız olarak, çizdiğin yolda ödün vermeden ilerliyoruz. Demokratik, katılımcı, çoğulcu, devrimci ruhu içeren çağdaşlaşma hedefine, insan hak ve özgürlüklerinden geri adım atmadan ilerleme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün yöneticileri, örgütleri adına sana sonsuz şükranlarımızı sunuyor, sarsılmaz inançlı bağlılığımızla huzurunuzdan sonsuz saygılarımla derin sevgilerimizle ayrılıyoruz.”

Gazilerle bayramlaştı



Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret ederek çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından ilk bayramlaşmasını gazilerle yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Sûha Okay ile birlikte TSK Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek gazilerle bayramlaştı. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaret çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, gazilerle sohbet ettiğini söyledi.



