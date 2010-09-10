T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP 87 yaşında...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 87. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıtkabir’i ziyaret etti.

10 Eylül 2010 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 87. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra TSK Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek gazilerle bayramlaştı.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda yurttaşla dün sabah Aslanlı Yol’da buluştu. Buradan Anıtkabir’e yürüyen Kılıçdaroğlu Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:


“Partimizin kuruluşunun 87. yıldönümünde huzurunuzdayız. Ülkemiz, toplumumuz ve demokrasimiz ve bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet çok önemli bir dönemi daha yaşıyor. Kuruluş yıldönümümüzle mübarek Ramazan Bayramı’nı birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet ile yaşıt olan partimizin önderi, ilk ve kurucu genel başkanımız olarak, çizdiğin yolda ödün vermeden ilerliyoruz. Demokratik, katılımcı, çoğulcu, devrimci ruhu içeren çağdaşlaşma hedefine, insan hak ve özgürlüklerinden geri adım atmadan ilerleme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün yöneticileri, örgütleri adına sana sonsuz şükranlarımızı sunuyor, sarsılmaz inançlı bağlılığımızla huzurunuzdan sonsuz saygılarımla derin sevgilerimizle ayrılıyoruz.”



Gazilerle bayramlaştı


Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret ederek çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından ilk bayramlaşmasını gazilerle yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Sûha Okay ile birlikte TSK Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek gazilerle bayramlaştı. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaret çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, gazilerle sohbet ettiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24