-CHP 87. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer, CHP'nin 87. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye ulaşan partililer adına Kılıçdaroğlu, Ulu Önder'in kabrine çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Partimizin kuruluşunun 87. yıl dönümünde huzurunuzdayız. Ülkemiz, toplumumuz ve demokrasimiz ve bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet çok önemli bir dönemi daha yaşıyor. Kuruluş yıl dönümümüzle mübarek Ramazan Bayramı'nı birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet ile yaşıt olan partimizin önderi, ilk ve kurucu genel başkanımız olarak, çizdiğin yolda ödün vermeden ilerliyoruz. Demokratik, katılımcı, çoğulcu, devrimci ruhu içeren çağdaşlaşma hedefine, insan hak ve özgürlüklerinden geri adım atmadan ilerleme kararlığımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin bütün yöneticileri, örgütleri adına sana sonsuz şükranlarımızı sunuyor, sarsılmaz inançlı bağlılığımızla huzurunuzdan sonsuz saygılarımla derin sevgilerimizle ayrılıyoruz.'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek, çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.