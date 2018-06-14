“CHP 83 yıl sonra Antalya'dan kadın vekil çıkaracak”

CHP’nin Antalya’da 6. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Figen Albuga Çalıkuşu, partisinin 83 yıl sonra Antalya’dan yeniden milletvekili çıkaracağını söyledi. CHP’nin 24 Haziran’daki seçimlerden Antalya’da birinci parti olarak çıkacağı değerlendirmesinde bulunan Albuga, “En yüksek vekil sayısını partim çıkaracaktır. 6'ncı sıradaki bir kadının çabası, insanların yüreklerine seslenmek adına önemli bir sıra. Antalya'da CHP olarak 8 vekil çıkaracağız” dedi.

2015 Haziran ve 2015 Kasım genel seçimlerinde CHP'nin Antalya'dan 6'ncı sıra milletvekili adayı olan avukat Figen Albuga Çalıkuşu, vekilliği az sayıda oyla kaybetti. Çalıkuşu, 24 Haziran'daki genel seçimlerde de yine 6'ncı sıradan aday gösterildi. Çalıkuşu, seçildiği takdirde 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle milletvekili olan Türkan Öz Başbuğ'un ardından 83 yıl sonra partisinin Antalya kadın milletvekili olacak.

Hayata kadın-erkek ayrımı üzerinden bakmayı sevmediğini, ancak kendisinin kadın, anne ve meslek kadını olduğunu söyledi. Kadının mücadelesinin tam bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğunu dile getiren Çalıkuşu, “Kadın hayatın zor süreçlerinde daha fazla hırpalanır. Hem kendisi, hem evladı için daha huzurlu yaşamı kovalar. Türkiye'de 16 milyon yoksul aile var, bu 16 milyon kadın, anne ve eş demek. Kadın daha az şekilde yıpranma peşindeyken demokrasi ve özgürlük mücadelesi verir. Bu saydıklarım ancak özgür ortamlarda karşılığını bulur. Geçim çabası demokrasinin sahasıdır. Kadın demokrasiyi doğal bir refleksle kovalar" diye konuştu.