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Politika

CHP 81 ilde OHAL'e karşı ortak açıklama yapacak

Veli Ağbaba imzasıyla 81 İl Başkanlığına Genel Merkez'den genelge gönderildi

11 Ocak 2018 16:49

CHP, 15 Ocak Pazartesi günü düzenleyeceği "OHAL'de Yeter Forumu" öncesi 81 ilde kent meydanlarında ortak açıklama yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve düzenlenecek forumun koordinasyonunu sağlayan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla 81 İl Başkanlığına Genel Merkezden genelge gönderildi.

Yarın (12 Ocak 2018) saat 11.30'da eş zamanlı olarak ortak yapılacak açıklamada, OHAL'in muhaliflerle mücadele amacıyla kullanıldığına dikkat çekilirken, KHK'ların toplumun tüm kesimlerine yönelik bir silah olarak kullanıldığı vurgulanacak. OHAL'e karşı olan sivil toplum örgütleri ve sendikaların da katılacağı açıklamada OHAL'in kaldırılması ve Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi çağrısının yanısıra 15 Ocak günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek OHAL'de Yeter Forumu'na da çağrı yapılacak.
 

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