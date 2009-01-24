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Politika

CHP 8, AKP 18. sırada

Siyasi partilerin, 29 Mart'taki yerel seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

24 Ocak 2009 02:00

Siyasi partilerin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

Adalet Bakanlığı'nın Gazi ek binasındaki kura çekimi, YSK Başkanı Muammer Aydın ve YSK üyelerinin huzurunda yapıldı. Kura çekiminde seçime katılacak 21 siyasi partinin temsilcisi de hazır bulundu.

Kura çekiminde kullanılan iki küreden birine siyasi partilerin adları, diğerine de oy pusulasında yer alacakları sıra numaraları konuldu.

YSK Başkanı Aydın ve üyeler, siyasi partilerin adlarını çektikten sonra siyasi parti temsilcileri de oy pusulasındaki yerleri için kura çekti.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle belirlendi:

1. sıra: Sosyal Demokrat Halk Partisi

2. sıra: Anavatan Partisi

3. sıra: Milliyetçi Hareket Partisi

4. sıra: Liberal Demokrat Parti

5. sıra: Demokratik Sol Parti

6. sıra: Demokratik Toplum Partisi

7. sıra: İşçi Partisi

8. sıra: Cumhuriyet Halk Partisi

9. sıra: Hak ve Özgürlükler Partisi

10. sıra: Büyük Birlik Partisi

11. sıra: Barış ve Demokrasi Partisi

12. sıra: Millet Partisi

13. sıra: Özgürlük ve Dayanışma Partisi

14. sıra: Türkiye Komünist Partisi

15. sıra: Genç Parti

16. sıra: Demokrat Parti

17. sıra: Saadet Partisi

18. sıra: Adalet ve Kalkınma Partisi

19. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi

20. sıra: Emek Partisi

21. sıra: Halkın Yükselişi Partisi

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