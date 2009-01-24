CHP 8, AKP 18. sırada

Siyasi partilerin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.



Adalet Bakanlığı'nın Gazi ek binasındaki kura çekimi, YSK Başkanı Muammer Aydın ve YSK üyelerinin huzurunda yapıldı. Kura çekiminde seçime katılacak 21 siyasi partinin temsilcisi de hazır bulundu.



Kura çekiminde kullanılan iki küreden birine siyasi partilerin adları, diğerine de oy pusulasında yer alacakları sıra numaraları konuldu.



YSK Başkanı Aydın ve üyeler, siyasi partilerin adlarını çektikten sonra siyasi parti temsilcileri de oy pusulasındaki yerleri için kura çekti.



Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle belirlendi:



1. sıra: Sosyal Demokrat Halk Partisi



2. sıra: Anavatan Partisi



3. sıra: Milliyetçi Hareket Partisi



4. sıra: Liberal Demokrat Parti



5. sıra: Demokratik Sol Parti



6. sıra: Demokratik Toplum Partisi



7. sıra: İşçi Partisi



8. sıra: Cumhuriyet Halk Partisi



9. sıra: Hak ve Özgürlükler Partisi



10. sıra: Büyük Birlik Partisi



11. sıra: Barış ve Demokrasi Partisi



12. sıra: Millet Partisi



13. sıra: Özgürlük ve Dayanışma Partisi



14. sıra: Türkiye Komünist Partisi



15. sıra: Genç Parti



16. sıra: Demokrat Parti



17. sıra: Saadet Partisi



18. sıra: Adalet ve Kalkınma Partisi



19. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi



20. sıra: Emek Partisi



21. sıra: Halkın Yükselişi Partisi



