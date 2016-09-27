CHP 669 Sayılı OHAL KHK'sının bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP, olağanüstü hal kapsamına çıkarılan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

669 sayılı kararname ile bin 389 asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmiş, kuvvet komutanlıkları ise Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı.

Aynı kararname ile tüm askeri hastaneler de Sağlık Bakanlığı'na bağlanmıştı. Bu CHP'nin OHAL kapsamında çıkarılan kararnameler konusunda yüksek mahkemeye yaptığı 2. başvuru.

CHP geçen cuma günü, 668 sayılı kararnamenin iptali için başvuru yapmıştı.