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CHP, KHK'ların iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: AYM'nin kararlarını referans alarak başvuru yaptık

23 Eylül 2016 15:31

CHP, Bakanlar Kurulu tarafından Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 2. Kanun Hükmünde Kararname'nin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, mahkemeye yaptıkları başvuru sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Olağanüstü Hal'in ilanından sonra Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 2. kararnamenin kimi hükümlerinin iptali için başvuru yaptık" diyen Gök, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 8 kararname çıkarıldı. Bu kararnamelerden ilkinin görüşmeleri Meclis'te yapılacağı için, kanunlaştıktan sonra onu da AYM'ye taşıyacağız. Haftaya salı günü ve sonraki günlerde de, diğer kararnameleri AYM'ye götürme çalışmalarımız devam ediyor. 

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde, yurttaşlarımız ve parlamento tarihi bir görev yapmıştır.  Herkes darbe girişimi karşısında net bir tutum segilemiştir. Milletvekilleri bombaların altından parlamenter geleneği sürdürmek için direnmiştir. 15 Temmuz'da, CHP olarak hukuk dışı uygulama karşısında nasıl net bir tutum sergilemişsek, bugün de aynı netlikle iktidarın hukukun dışına çıkmasını istemiyoruz.

CHP olarak olağanüstü halin ilanına karşı çıktık. Tüm partiler darbe girşimine karşı çıkmışken, bombalar altında açılan Meclis'i çalışmasını ve görevini yapmasını arzuladık. Normalleşmeye katkı sağlamasını düşündük ve buna ihtiyaç vardı, hala da var. 

668 nolu kararname ve sonra taşıyacağımız kararnameleri, CHP'nin bir anda icat ettiği ilkeler üzerinden AYM'ye taşımıyoruz. İlan edilen OHAL üzerine çıkarılan KHK'lar, geçmişte de AYM'ye konu olmuştur... AYM 1991 yılında, o dönem çıkarılan kararnameleri incelemiş ve kanun kapsamında yapılması gereken düzenlemelerin KHK' ile yapıldığı yönünde denetleme gerçekleştirmiş; burada kendini yükümlü saymış ve bazı hükümleri Anayasaya uygunluk açısından iptal etmiştir. CHP bugün buraya, AYM'nin kararlarını referans alarak gelmiştir..."

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