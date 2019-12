CHP 5 yasanın peşinde

CHP, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait şehir merkezinde kalmış ve eğitim yeri olma özelliğini kaybetmiş taşınmazların satışını düzenleyen yasanın da aralarında bulunduğu 5 yasanın iptali için gelecek hafta Anayasa Mahkemesine başvuracak.

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde pazar günü toplanacak olan grup genel kurulundan yetki alınmasının ardından gelecek hafta içinde yüksek mahkemeye 5 kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle başvuruda bulunulacak. CHP'nin iptalini isteyeceği yasalar şöyle:



''MEB'e ait taşınmazların satışını da düzenleyen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.''



Bu başvurulardan sonra, CHP'nin 23. Yasama Döneminde iptalini istediği yasa sayısı 23'e çıkmış olacak.

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, başvurulara ilişkin yaptığı açıklamada, önceki dönemde bir bölümü Anayasa Mahkemesince iptal edilen, bir bölümü de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edilen yasaların, bu dönem yeniden kabul edildiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de ''Anayasaya aykırı'' olan bu düzenlemeleri onayladığını savunan Okay, yasaların içeriğine bakıldığında Gül ile Sezer'in Anayasa ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bakışlarındaki farklılığın çok net olarak görüleceğini iddia etti.

Okay, ''Gül'ün imzaladığı bazı yasalarla Anayasa'nın laiklik ve hukuk devleti hükümleri göz ardı edilmiştir'' dedi.